США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ

16 сентября, 2019, 18:08

Правительство Соединенных Штатов Америки (США) обнародовало спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Саудовской Аравии

Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что правительство США опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атаке на нефтезавод государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Также США опубликовали снимки нефтеперерабатывающего завода в городах Абкайк и Хурайс до и после нападения. По словам чиновников, они свидетельствуют, что атака была осуществлена с севера или северо-запада. Таким образом дроны прилетели со стороны Ирана или Ирака, а не со стороны Йемена, где местные боевики-хуситы взяли ответственность за нападение, поскольку те расположены на юге.

Кроме того, чиновники отметили, что, кроме дронов, было осуществлено и ракетное нападение, в частности было выпущено около 12 ракет и 20 беспилотников. В то же время, не все они попали в цель и исследование этих ракет позволит установить нападающих.