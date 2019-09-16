США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ
Об этом сообщает Business Insider.
Отмечается, что правительство США опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атаке на нефтезавод государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
Также США опубликовали снимки нефтеперерабатывающего завода в городах Абкайк и Хурайс до и после нападения. По словам чиновников, они свидетельствуют, что атака была осуществлена с севера или северо-запада. Таким образом дроны прилетели со стороны Ирана или Ирака, а не со стороны Йемена, где местные боевики-хуситы взяли ответственность за нападение, поскольку те расположены на юге.
Кроме того, чиновники отметили, что, кроме дронов, было осуществлено и ракетное нападение, в частности было выпущено около 12 ракет и 20 беспилотников. В то же время, не все они попали в цель и исследование этих ракет позволит установить нападающих.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019