Иранский аятолла дал разрешение на удар по Саудовской Аравии, - CBS
Об этом телеканал CBS со ссылкой на источник из числа американских официальных лиц.
В сообщении не называется имя источника, а также то, каким образом эта информация попала в распоряжение телеканала. Вместе с тем, в нем говорится, что аятолла дал согласие на несение ударов при условии, что причастность Ирана к ним будет невозможно доказать.
Американские представители считают, что наиболее достоверными свидетельствами причастности Ирана к атакам на саудовские НПЗ является неопубликованные спутниковые снимки, на которых видно, как сотрудники Корпуса стражей исламской революции Ирана на авиабазе Ахваз на юге страны ведут подготовку к ударам. Важность полученных фотоснимков было оценено с опозданием, отмечает CBS.
- Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
- После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
- Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются нефти и газа с Ближнего Востока.
- Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками, и находятся "в боевой готовности".
- По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военной ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
- США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
- Несколько позже Саудовская Аравия показала обломки беспилотников и ракет.
- Госсекретарь США Майк Помпео назвал нападение на саудовские нефтяные объекты "актом войны".
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