 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСкачок цен на нефть после атаки в Саудовской Аравии был крупнейшим в истории, - Bloomberg

Скачок цен на нефть после атаки в Саудовской Аравии был крупнейшим в истории, - Bloomberg


фото: reuters
После атаки на нефтяные объекты в Саудивський Аравии нефть подорожала до $ 71 / баррель

Это крупнейший в истории скачок цен на нефть за один день, пишет Bloomberg .

Атака привела к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. США обвинили в нападении Иран. В Тегеране причастность к атаке отрицают.

В ходе начала торгов в понедельник цены на нефть марки Brent на лондонской бирже резко выросли - в первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году. Позже цены снизились, отыграв примерно половину скачка на 20%.

Атака отразилась и на финансовых рынках. Вырос спрос на безопасные активы, такие как золото, иена, гособлигации США. Это объясняется опасениями по поводу геополитических последствий атаки.

  • Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
  • После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
  • Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.
  • Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками и находятся "в боевой готовности".
  • По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

16 сентября, 2019 понедельник

15 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать