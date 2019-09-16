Скачок цен на нефть после атаки в Саудовской Аравии был крупнейшим в истории, - Bloomberg

16 сентября, 2019, 14:15

После атаки на нефтяные объекты в Саудивський Аравии нефть подорожала до $ 71 / баррель

Это крупнейший в истории скачок цен на нефть за один день, пишет Bloomberg .

Атака привела к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. США обвинили в нападении Иран. В Тегеране причастность к атаке отрицают.

В ходе начала торгов в понедельник цены на нефть марки Brent на лондонской бирже резко выросли - в первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году. Позже цены снизились, отыграв примерно половину скачка на 20%.

Атака отразилась и на финансовых рынках. Вырос спрос на безопасные активы, такие как золото, иена, гособлигации США. Это объясняется опасениями по поводу геополитических последствий атаки.