Скачок цен на нефть после атаки в Саудовской Аравии был крупнейшим в истории, - Bloomberg
Это крупнейший в истории скачок цен на нефть за один день, пишет Bloomberg .
Атака привела к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. США обвинили в нападении Иран. В Тегеране причастность к атаке отрицают.
В ходе начала торгов в понедельник цены на нефть марки Brent на лондонской бирже резко выросли - в первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году. Позже цены снизились, отыграв примерно половину скачка на 20%.
Атака отразилась и на финансовых рынках. Вырос спрос на безопасные активы, такие как золото, иена, гособлигации США. Это объясняется опасениями по поводу геополитических последствий атаки.
- Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
- После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
- Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.
- Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками и находятся "в боевой готовности".
- По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
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