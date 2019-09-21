США перебрасывают войска в Саудовскую Аравию

21 сентября, 2019, 10:06

Соединенные Штаты объявили, что перебросят свои войска на территорию Саудовской Аравии

Американский министр обороны США Марк Эспер заявил в пятницу, 20 сентября 2019 года, что соответствующее решение было принято по просьбе Эр-Рияда после нападения на нефтяную компанию королевства, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

По словам Эспера, Дональд Трамп согласился на оборонную миссию, в частности для усиления противовоздушной обороны королевства.

"Президент одобрил применение сил США, которое будет иметь оборонительный характер", - отметил министр.

Количество воинов, которых перемещают в эту страну, пока неизвестно. Однако председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что речь идет "не о тысячах" военнослужащих.

Кроме того, утверждены ускоренные поставки оружия в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.