США перебрасывают войска в Саудовскую Аравию
Американский министр обороны США Марк Эспер заявил в пятницу, 20 сентября 2019 года, что соответствующее решение было принято по просьбе Эр-Рияда после нападения на нефтяную компанию королевства, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW.
По словам Эспера, Дональд Трамп согласился на оборонную миссию, в частности для усиления противовоздушной обороны королевства.
"Президент одобрил применение сил США, которое будет иметь оборонительный характер", - отметил министр.
Количество воинов, которых перемещают в эту страну, пока неизвестно. Однако председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что речь идет "не о тысячах" военнослужащих.
Кроме того, утверждены ускоренные поставки оружия в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
- Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
- После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
- Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока.
- Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками, и находятся "в боевой готовности".
- По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
- США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
- Несколько позже Саудовская Аравия показала обломки беспилотников и ракет.
- Госсекретарь США Майк Помпео назвал нападение на саудовские нефтяные объекты "актом войны".
- По сообщению телеканала CBS, который ссылается на источник из числа американских официальных лиц, разрешение на атаку дал верховный руководитель страны аятолла Хаменеи.
- Близкий к Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил ударить по нефтяным мощностям Ирана.
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