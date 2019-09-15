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Espreso.tvМирАмериканский сенатор Грэм предлагает бомбить нефтяные мощности Ирана

Американский сенатор Грэм предлагает бомбить нефтяные мощности Ирана


фото: thedailybeast.com
Сенатор-республиканец из США Линдси Грэм считает, что Белому дому следует подготовиться к нанесению ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана, если он не прекратит провокационную деятельность, в частности, будет наращивать обогащение урана

Об этом он написал у себя в Twitter, передает Еспресо.TV.

"Настало время, когда США должны выложить на стол план атак на нефтяные мощности Ирана, если он продолжит провокации или будет наращивать обогащение урана", - подчеркнул парламентарий.

По его мнению, Иран не прекратит вести себя так до тех пор, пока "последствия не станут для него более реальными, такими, как нападение на его нефтеперерабатывающие заводы, это сломит режима хребет".

Грэм добавил, что йеменские повстанцы-хуситы нанесли с использованием беспилотников удары по НПЗ Саудовской Аравии именно за иранской поддержки.

"Это является еще одним примером того, как Иран сеет хаос на Ближнем Востоке. Он не заинтересован в мире, он стремится к обладанию ядерным оружием и доминированием в регионе", - написал сенатор.

  • Напомним, в ночь на субботу, 14 сентября 2019 года, беспилотники нанесли удары по объектам саудовской компании Saudi Aramco, вызвав пожары. Ответственность за нападение взяли действующие в Йемене повстанцы-хуситы.
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