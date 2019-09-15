Американский сенатор Грэм предлагает бомбить нефтяные мощности Ирана

15 сентября, 2019, 09:11

Сенатор-республиканец из США Линдси Грэм считает, что Белому дому следует подготовиться к нанесению ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана, если он не прекратит провокационную деятельность, в частности, будет наращивать обогащение урана

Об этом он написал у себя в Twitter, передает Еспресо.TV.

"Настало время, когда США должны выложить на стол план атак на нефтяные мощности Ирана, если он продолжит провокации или будет наращивать обогащение урана", - подчеркнул парламентарий.

По его мнению, Иран не прекратит вести себя так до тех пор, пока "последствия не станут для него более реальными, такими, как нападение на его нефтеперерабатывающие заводы, это сломит режима хребет".

Грэм добавил, что йеменские повстанцы-хуситы нанесли с использованием беспилотников удары по НПЗ Саудовской Аравии именно за иранской поддержки.

"Это является еще одним примером того, как Иран сеет хаос на Ближнем Востоке. Он не заинтересован в мире, он стремится к обладанию ядерным оружием и доминированием в регионе", - написал сенатор.

It is now time for the US to put on the table an attack on Iranian oil refineries if they continue their provocations or increase nuclear enrichment. - Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 14 сентября 2019 г.