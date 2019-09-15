Американский сенатор Грэм предлагает бомбить нефтяные мощности Ирана
Об этом он написал у себя в Twitter, передает Еспресо.TV.
"Настало время, когда США должны выложить на стол план атак на нефтяные мощности Ирана, если он продолжит провокации или будет наращивать обогащение урана", - подчеркнул парламентарий.
По его мнению, Иран не прекратит вести себя так до тех пор, пока "последствия не станут для него более реальными, такими, как нападение на его нефтеперерабатывающие заводы, это сломит режима хребет".
Грэм добавил, что йеменские повстанцы-хуситы нанесли с использованием беспилотников удары по НПЗ Саудовской Аравии именно за иранской поддержки.
"Это является еще одним примером того, как Иран сеет хаос на Ближнем Востоке. Он не заинтересован в мире, он стремится к обладанию ядерным оружием и доминированием в регионе", - написал сенатор.
It is now time for the US to put on the table an attack on Iranian oil refineries if they continue their provocations or increase nuclear enrichment.- Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 14 сентября 2019 г.
- Напомним, в ночь на субботу, 14 сентября 2019 года, беспилотники нанесли удары по объектам саудовской компании Saudi Aramco, вызвав пожары. Ответственность за нападение взяли действующие в Йемене повстанцы-хуситы.
Читайте также
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
-
5 сентября, 2019 Виталий Портников: Антикоррупционный суд – не панацея
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
Читайте также
-
5 сентября, 2019 Виталий Портников: Антикоррупционный суд – не панацея
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина