Поджог дома Гонтаревой: все, что известно

17 сентября, 2019, 12:11

В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом, принадлежащий семье экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой

Об этом сообщила сама госпожа Гонтарева, передает Еспресо.TV.

Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором", который продолжается, а также отметила, что поджигатели бросили в здание бутылку с зажигательной смесью.

"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полное и окончательное беззаконие Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!" - сказала Гонтарева.

В комментарии журналистам Гонтарева категорически опровергла версию о собственной причастности к поджогу с целью получения убежища в Великобритании, где она сейчас живет.

"Это невероятная чушь. Всего, что до этого со мной сделали, с головой бы хватило на получение любого рода убежища. Я даже комментировать подобные вещи не намерена", - сказала Гонтарева.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой "проявлением криминального давления".

"Ночной поджог дома Валерии Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он - враг, который вредит своему государству. Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника ", - сказал глава МВД.

В Офисе президента Украины также отреагировали на поджог - у Зеленского потребовали от правоохранительных ведомств "скорейшего раскрытия этого провокации".

"Пожар в здании бывшей руководительницы НБУ - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

По поводу поджога высказался и премьер-министр Украины Алексей Гончарук - он назвал преступление "демонстрацией откровенного давления" .

"Решительно осуждаю действия злоумышленников, которые ночью подожгли здание бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. Подобные случаи являются демонстрацией откровенного давления. Более того, расцениваю это и как причинение умышленного вреда имиджу нашей страны", - заявил Гончарук.

Лидер партии "Голос", народный депутат Святослав Вакарчук назвал сожжение дома Гонтаревой событием, которое требует немедленной эффективной реакции правоохранительных органов и президента.

"Политическое и медийное давление на Валерию Гонтареву не прекращалось, а в последние месяцы даже усилилось. На этом фоне дерзкая атака на дом, принадлежащий экс-главе Нацбанка, не может расцениваться как обычный "криминал" - расследование поджога должно стать приоритетом для правоохранителей", - написал Вакарчук в Facebook.

Экс-собственник национализированного ПриватБанка бизнесмен Игорь Коломойский намекнул на выгоду для Гонтаревой от поджога дома - предоставление убежища в Великобритании.

"Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами", - ответил бизнесмен журналистам.

Представитель полиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что на пепелище сгоревшего дома нашли зажигательную свето-шумовую ракету, а не следы "коктейля Молотова".