 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПоджог дома Гонтаревой: все, что известно

Поджог дома Гонтаревой: все, что известно


фото: 24tv
В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом, принадлежащий семье экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой

Об этом сообщила сама госпожа Гонтарева, передает Еспресо.TV.

Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором", который продолжается, а также отметила, что поджигатели бросили в здание бутылку с зажигательной смесью.

"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полное и окончательное беззаконие Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!" - сказала Гонтарева.

В комментарии журналистам Гонтарева категорически опровергла версию о собственной причастности к поджогу с целью получения убежища в Великобритании, где она сейчас живет.

"Это невероятная чушь. Всего, что до этого со мной сделали, с головой бы хватило на получение любого рода убежища. Я даже комментировать подобные вещи не намерена", - сказала Гонтарева.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой "проявлением криминального давления".

"Ночной поджог дома Валерии Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он - враг, который вредит своему государству. Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника ", - сказал глава МВД.

В Офисе президента Украины также отреагировали на поджог - у Зеленского потребовали от правоохранительных ведомств "скорейшего раскрытия этого провокации".

"Пожар в здании бывшей руководительницы НБУ - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

По поводу поджога высказался и премьер-министр Украины Алексей Гончарук - он назвал преступление "демонстрацией откровенного давления" .

"Решительно осуждаю действия злоумышленников, которые ночью подожгли здание бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. Подобные случаи являются демонстрацией откровенного давления. Более того, расцениваю это и как причинение умышленного вреда имиджу нашей страны", - заявил Гончарук.

Лидер партии "Голос", народный депутат Святослав Вакарчук назвал сожжение дома Гонтаревой событием, которое требует немедленной эффективной реакции правоохранительных органов и президента.

"Политическое и медийное давление на Валерию Гонтареву не прекращалось, а в последние месяцы даже усилилось. На этом фоне дерзкая атака на дом, принадлежащий экс-главе Нацбанка, не может расцениваться как обычный "криминал" - расследование поджога должно стать приоритетом для правоохранителей", - написал Вакарчук в Facebook.

Экс-собственник национализированного ПриватБанка бизнесмен Игорь Коломойский намекнул на выгоду для Гонтаревой от поджога дома - предоставление убежища в Великобритании.

"Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами", - ответил бизнесмен журналистам.

Представитель полиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что на пепелище сгоревшего дома нашли зажигательную свето-шумовую ракету, а не следы "коктейля Молотова".

  • Напомним, 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина , экс-главу НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.
  • В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.
  • Ранее Гонтарева заявляла об угрозах от экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

17 сентября, 2019 вторник

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать