Аваков о поджоге дома Гонтаревой: это сделал враг, который вредит своему государству

17 сентября, 2019, 09:25

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой проявлением криминального давления

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Ночной поджог дома Валерии Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он - враг, который вредит своему государству. Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника", - говорится в сообщении.

17 сентября экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в поселке Гореничи Киевской области сожгли ее дом.