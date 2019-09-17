Аваков о поджоге дома Гонтаревой: это сделал враг, который вредит своему государству
17 сентября, 2019, 09:25
Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой проявлением криминального давления
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
"Ночной поджог дома Валерии Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он - враг, который вредит своему государству. Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника", - говорится в сообщении.
17 сентября экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в поселке Гореничи Киевской области сожгли ее дом.
- 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина, экс-главу НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.
- В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.
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