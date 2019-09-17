Гонтарева прокомментировала возможные причины поджога ее дома
Об этом она сказала в комментарии изданию The Page.
"Последний банк мы закрыли в 2015 году. Сейчас 2019, и я не понимаю, зачем мне таким образом мстить через четыре года", - заявила Гонтарева.
Она также категорически опровергла версию о своей собственной причастности к поджогу дома ради получения убежища в Великобритании.
"Это невероятная чушь. Всего, что до этого со мной сделали, с головой бы хватило на получение любого рода убежища. Я даже комментировать подобные вещи не намерена", - сказала она.
- Напомним, что сегодня, 17 сентября, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила , что в поселке Гореничи Киевской области сожгли ее дом.
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26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина, экс-главу НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.
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В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.
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