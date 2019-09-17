Гонтарева прокомментировала возможные причины поджога ее дома

17 сентября, 2019, 11:25

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева не верит в то, что ее дом подожгли в отместку за закрытие коммерческих банков во время чистки рынке

Об этом она сказала в комментарии изданию The Page.

"Последний банк мы закрыли в 2015 году. Сейчас 2019, и я не понимаю, зачем мне таким образом мстить через четыре года", - заявила Гонтарева.

Она также категорически опровергла версию о своей собственной причастности к поджогу дома ради получения убежища в Великобритании.

"Это невероятная чушь. Всего, что до этого со мной сделали, с головой бы хватило на получение любого рода убежища. Я даже комментировать подобные вещи не намерена", - сказала она.