"Теперь ее не выдадут": Коломойский о поджоге дома Гонтаревой

17 сентября, 2019, 11:48

Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что пожар в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой может быть выгоден ей самой

Об этом он заявил в комментарии Украинской правде.

"Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами", - написал Коломойский на просьбу прокомментировать поджог дома Гонтаревой.

Напомним, что Гонтарева сейчас проживает и работает в Лондоне.

Напомним, что 17 сентября экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила , что в поселке Гореничи Киевской области сожгли ее дом.

Сама она не верит в то, что ее дом подожгли в отместку за закрытие коммерческих банков во время чистки рынка.