"Теперь ее не выдадут": Коломойский о поджоге дома Гонтаревой
17 сентября, 2019, 11:48
Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что пожар в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой может быть выгоден ей самой
Об этом он заявил в комментарии Украинской правде.
"Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами", - написал Коломойский на просьбу прокомментировать поджог дома Гонтаревой.
Напомним, что Гонтарева сейчас проживает и работает в Лондоне.
Напомним, что 17 сентября экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила , что в поселке Гореничи Киевской области сожгли ее дом.
Сама она не верит в то, что ее дом подожгли в отместку за закрытие коммерческих банков во время чистки рынка.
- 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина , экс-главу НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.
- В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.
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