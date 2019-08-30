Гонтареву сбила машина, она получила серьезные травмы
30 августа, 2019, 17:23
Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль, она получила серьезные травмы
Об этом сообщает LIGA.net .
"Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центе Лондона сбила машина и я теперь в госпитале ... Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду второй".
По словам Гонтаревой полиция проводит расследование: это несчастный случай или "начали реализовываться угрозы".
Читайте также
-
21 августа, 2019 Виталий Портников: Возвращению Путина нужно сопротивляться
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа