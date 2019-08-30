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Espreso.tvОбществоГонтареву сбила машина, она получила серьезные травмы

Гонтареву сбила машина, она получила серьезные травмы


фото: reuters
Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль, она получила серьезные травмы

Об этом сообщает LIGA.net .

"Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центе Лондона сбила машина и я теперь в госпитале ... Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду второй".

По словам Гонтаревой полиция проводит расследование: это несчастный случай или "начали реализовываться угрозы".

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