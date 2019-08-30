Гонтареву сбила машина, она получила серьезные травмы

30 августа, 2019, 17:23

Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль, она получила серьезные травмы

Об этом сообщает LIGA.net .

"Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центе Лондона сбила машина и я теперь в госпитале ... Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду второй".

По словам Гонтаревой полиция проводит расследование: это несчастный случай или "начали реализовываться угрозы".