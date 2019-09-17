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Espreso.tvОбщество"Нескрываемое давление": Гончарук о поджоге дома Гонтаревой

"Нескрываемое давление": Гончарук о поджоге дома Гонтаревой


фото: www.5.ua
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой демонстрацией откровенного давления

Об этом он написал в Facebook.

"Решительно осуждаю действия злоумышленников, которые ночью подожгли здание бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. Подобные случаи являются демонстрацией откровенного давления. Более того, расцениваю это и как причинение умышленного вреда имиджу нашей страны", - говорится в его сообщении.

Отмечается, что в настоящее время открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

17 сентября экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в поселке Гореничи Киевской области сожгли ее дом.

  • 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина, экс-главу НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.
  • В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.

 

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