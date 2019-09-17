"Нескрываемое давление": Гончарук о поджоге дома Гонтаревой

17 сентября, 2019, 10:18

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой демонстрацией откровенного давления

Об этом он написал в Facebook.

"Решительно осуждаю действия злоумышленников, которые ночью подожгли здание бывшей руководительницы НБУ Валерии Гонтаревой. Подобные случаи являются демонстрацией откровенного давления. Более того, расцениваю это и как причинение умышленного вреда имиджу нашей страны", - говорится в его сообщении.

Отмечается, что в настоящее время открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

17 сентября экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в поселке Гореничи Киевской области сожгли ее дом.