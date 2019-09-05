"Мне объявлено физическое уничтожение": Гонтарева подтвердила, что в Киеве подожгли автомобиль ее невестки
Об этом она заявила в комментарии НВ.Бизнес.
Автомобиль был записан на жену сына, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.
"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшего сына облили бензином и сожгли под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева", - рассказала Гонтарева.
Она связывает между собой поджог и то, что ее сбил автомобиль на пешеходном переходе в Лондоне.
"К сожалению, мне объявлено не только политический террор, но, как мы видим, и физическое уничтожение. Им мало политических преследований, которые они массированно начали со всех сторон, им мало полностью фальсифицированного дела коррумпированного прокурора (Константина) Кулыка, им мало подачи исков (экс-заместителя главы Офиса президента Андрея) Портнова на стандартные постановления НБУ с обвинениями меня в государственной измене. Они уже перешли от словесных угроз к реальным действиям! Надеюсь, нашим правоохранительным органам хватит профессионализма раскрыть это преступление в центре Киева", - заявила она.
Напомним, в четверг, 5 сентября, на улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7. Жители соседних домов рассказали, что за рулем Audi ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.
Ранее Гонтарева сообщала, что ее в Лондоне сбил автомобиль, она получила серьезные травмы.
Фото: Информатор
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