Гонтарева заявила, что под Киевом сожгли ее дом
Об этом сообщает theБабель.
"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полное и окончательное беззаконие Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!" - сказала Гонтарева.
Пожар в здании бывшей главы НБУ Гонтаревой. pic.twitter.com/VEU5NHygpQ- theБабель (@theBabelUA) 17 сентября 2019 г.
Напомним, 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина, экс-главу НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.
В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.
Ранее Гонтарева заявляла об угрозах от экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского.
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