Гонтарева заявила, что под Киевом сожгли ее дом

17 сентября, 2019, 08:06

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в поселке Гореничи Киевской области сожгли ее дом

Об этом сообщает theБабель.

"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полное и окончательное беззаконие Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!" - сказала Гонтарева.

Пожар в здании бывшей главы НБУ Гонтаревой. pic.twitter.com/VEU5NHygpQ - theБабель (@theBabelUA) 17 сентября 2019 г.

Напомним, 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина, экс-главу НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.

В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.

Ранее Гонтарева заявляла об угрозах от экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского.