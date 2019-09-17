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Espreso.tvОбществоГонтарева заявила, что под Киевом сожгли ее дом

Гонтарева заявила, что под Киевом сожгли ее дом

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в поселке Гореничи Киевской области сожгли ее дом

Об этом сообщает theБабель.

"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полное и окончательное беззаконие Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!" - сказала Гонтарева.

Напомним, 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина, экс-главу НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.

В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.

Ранее Гонтарева заявляла об угрозах от экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского.

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