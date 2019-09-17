Вакарчук назвал поджог дома Гонтаревой "не обычным криминалом"
17 сентября, 2019, 11:21
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал сожжение дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой событием, которое требует немедленной эффективной реакции правоохранительных органов и президента
Об этом он написал в Facebook.
По его словам, реформа банковского сектора, проведенная Гонтаревой после Революции Достоинства, вызвала немало споров.
"Политическое и медийное давление на Валерию Гонтареву не прекращалось, а в последние месяцы даже усилилось. На этом фоне дерзкая атака на дом, принадлежащий экс-главе Нацбанка, не может расцениваться как обычный "криминал" - расследование поджога должно стать приоритетом для правоохранителей", - пояснил Вакарчук.
17 сентября экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в поселке Гореничи Киевской области сожгли ее дом.
- 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина, экс-главу НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.
- В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.
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