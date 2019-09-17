Вакарчук назвал поджог дома Гонтаревой "не обычным криминалом"

17 сентября, 2019, 11:21

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, реформа банковского сектора, проведенная Гонтаревой после Революции Достоинства, вызвала немало споров.

"Политическое и медийное давление на Валерию Гонтареву не прекращалось, а в последние месяцы даже усилилось. На этом фоне дерзкая атака на дом, принадлежащий экс-главе Нацбанка, не может расцениваться как обычный "криминал" - расследование поджога должно стать приоритетом для правоохранителей", - пояснил Вакарчук.

17 сентября экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в поселке Гореничи Киевской области сожгли ее дом.