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Espreso.tvОбществоВакарчук назвал поджог дома Гонтаревой "не обычным криминалом"

Вакарчук назвал поджог дома Гонтаревой "не обычным криминалом"


фото: atr
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал сожжение дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой событием, которое требует немедленной эффективной реакции правоохранительных органов и президента

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, реформа банковского сектора, проведенная Гонтаревой после Революции Достоинства, вызвала немало споров.

"Политическое и медийное давление на Валерию Гонтареву не прекращалось, а в последние месяцы даже усилилось. На этом фоне дерзкая атака на дом, принадлежащий экс-главе Нацбанка, не может расцениваться как обычный "криминал" - расследование поджога должно стать приоритетом для правоохранителей", - пояснил Вакарчук.

17 сентября экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в поселке Гореничи Киевской области сожгли ее дом.

  • 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина, экс-главу НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.
  • В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.

 

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