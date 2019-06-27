Гонтарева заявила, что ей угрожает Коломойский
Об этом сообщает Громадское.
"Вы знаете, что в страну вернулась не только преступная власть Януковича, с которой мы боролись. Вернулся один из олигархов, который постоянно мне угрожает. Это очень плохо, что он вернулся. Плохо для меня лично и для страны. Лично мне он угрожает. в интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке", - заявила Гонтарева.
Гонтарева добавила, что в последний раз лично видела Коломойского в ночь перед национализацией ПриватБанка.
"Это была знаменитая ночь, когда собраллась большая часть Кабмина - министр финансов, премьер-министр, министр юстиции, Аваков, президент. Вот в этой комнате я видела Коломойского накануне национализации, где ему написали письмо с просьбой о национализации".
Кроме этого, Гонтарева прокомментировала рекапитализацию других банков. По словам экс-руководительницы Нацбанка, ко всем банкам были одинаковые требования, впрочем, не все владельцы банков их выполнили.
"Проблемы не были связаны только с господином Коломойским. Если мы посмотрим, сколько денег государство внесло в государственные банки, на что использовались кредиты государственных банков, посмотрим на олигархическую модель построения украинского банковского сектора, то увидим, как с рынка был выведен банк олигарха Фирташа", - добавила Гонтарева.
Валерия Гонтарева возглавляла Национальный банк Украины в 2014-2018 годах. Последние 10 месяцев находится в Лондоне и преподает в Лондонской школе экономики.
- Напомним, Игорь Коломойский заявил, что ему нужен не Приватбанк, а лишь $2 млрд комппенсации за капитал, который якобы находился в банке во время национализации.
- Валерия Гонтарева заявила, что требования Коломойского компенсировать $2 млрд необоснованны
- Позже Гонтарева заявила, что за ней следят люди Коломойского.
Эксглава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что экссобственник ПриватБанка Игорь Коломойский, который недавно вернулся в Украину, угрожает ей https://t.co/XNe8H8aZ2k- Hromadske.UA (@HromadskeUA) June 27, 2019
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