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Espreso.tvОбщество"Брутальное преступление": Зеленский ждет от правоохранителей немедленного раскрытия поджога дома Гонтаревой

"Брутальное преступление": Зеленский ждет от правоохранителей немедленного раскрытия поджога дома Гонтаревой

Быстрое раскрытие пожара в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой должно стать приоритетом для правоохранительных органов

Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

"Пожар в здании бывшей руководительницы НБУ - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. ... Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации", - говорится в сообщении.

17 сентября экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в поселке Гореничи Киевской области сожгли ее дом.

  • 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина, экс-главу НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.
  • В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.

 

 

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