"Брутальное преступление": Зеленский ждет от правоохранителей немедленного раскрытия поджога дома Гонтаревой

17 сентября, 2019, 09:35

Быстрое раскрытие пожара в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой должно стать приоритетом для правоохранительных органов

Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

"Пожар в здании бывшей руководительницы НБУ - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. ... Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации", - говорится в сообщении.

17 сентября экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в поселке Гореничи Киевской области сожгли ее дом.