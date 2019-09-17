"Брутальное преступление": Зеленский ждет от правоохранителей немедленного раскрытия поджога дома Гонтаревой
17 сентября, 2019, 09:35
Быстрое раскрытие пожара в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой должно стать приоритетом для правоохранительных органов
Об этом сообщает Офис президента в Facebook.
"Пожар в здании бывшей руководительницы НБУ - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. ... Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации", - говорится в сообщении.
17 сентября экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в поселке Гореничи Киевской области сожгли ее дом.
- 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина, экс-главу НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.
- В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.
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