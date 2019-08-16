16 августа, 2019, 11:33

Суд в Бишкеке оставил бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 августа

Об этом сообщает адвокат Сергей Слесарев, передает 24.kg.

"Судебное заседание было закрытым, хотя в постановлении речь шла о том, что оно будет открытым. К сожалению, решение суда первой инстанции оставлено в силе. Прежде всего судьи нарушили Конституцию", - сказал Слесарев.

Кроме того, против жены бывшего президента Раисы Атамбаевой возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в том, что она оказывала давление на судей.

Сама Атамбаева все опровергает. По ее словам, она никогда не вмешивалась в политику, не оказывала давление на судей и вообще не знает, где какой суд находится.

По данным издания, ранее бывший серый кардинал судебной системы Манас Арабаев дал показания на Раису Атамбаеву. По его словам, она вступилась за экс-председателя Свердловского районного суда Бишкека Эльвиру Джаркееву. Просила ее не трогать. От ее имени на встрече в деле строительной компании БЛС приходил какой-то Бектурсун Айталиев.

"Я действительно знаю Манаса Арабаева, поскольку он был в команде Алмазбека Атамбаева. Я знала, что политика - грязное дело, и старалась не вмешиваться. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться. Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено против меня", - сказала Атамбаева.