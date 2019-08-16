Экс-президента Кыргызстана Атамбаева оставили под стражей
Об этом сообщает адвокат Сергей Слесарев, передает 24.kg.
"Судебное заседание было закрытым, хотя в постановлении речь шла о том, что оно будет открытым. К сожалению, решение суда первой инстанции оставлено в силе. Прежде всего судьи нарушили Конституцию", - сказал Слесарев.
Кроме того, против жены бывшего президента Раисы Атамбаевой возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в том, что она оказывала давление на судей.
Сама Атамбаева все опровергает. По ее словам, она никогда не вмешивалась в политику, не оказывала давление на судей и вообще не знает, где какой суд находится.
По данным издания, ранее бывший серый кардинал судебной системы Манас Арабаев дал показания на Раису Атамбаеву. По его словам, она вступилась за экс-председателя Свердловского районного суда Бишкека Эльвиру Джаркееву. Просила ее не трогать. От ее имени на встрече в деле строительной компании БЛС приходил какой-то Бектурсун Айталиев.
"Я действительно знаю Манаса Арабаева, поскольку он был в команде Алмазбека Атамбаева. Я знала, что политика - грязное дело, и старалась не вмешиваться. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться. Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено против меня", - сказала Атамбаева.
- Напомним, 7 августа в Кыргызстане в поселке Кой-Таш дом экс-президента Алмазбека Атамбаева начал штурмовать спецназ.
- Впоследствии спецназ задержал экс-президента Кыргызстана и началась стрельба.
- Экс-президента задержали. На территории резиденции возник пожар, слышна автоматная очередь.
- Впоследствии сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили его и захватили бойцов отряда спецназначения в резиденции главы государства, которых впоследствии освободили.
- Президент Кыргызстана созвал экстренное заседание Совбеза.
- 8 августа началась вторая попытка штурма резиденции Атамбаева. Сейчас количество пострадавших возросло до 80.
- В конце концов Атамбаева задержал отряд спецназа.
- 14 августа Атамбаеву предъявили новые обвинения .
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