Спецназ задержал экс-президента Кыргызстана, продолжается стрельба, - СМИ
Об этом сообщают местные СМИ.
Так, по данным агентства "Акипресс", несколько человек получили ранения.
Как сообщили сторонники Атамбаева российскому изданию "РИА Новости", спецназ задержал экс-президента.
Эту информацию ТАСС подтвердили в штабе экс-президента.
"Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли его в неизвестном направлении", - сказал ТАСС представитель штаба экс-президента.
По информации собеседника, внутри дома Атамбаева продолжается стрельба.
В то же время, как сообщили 24.kg сторонники Атамбаева, находящиеся на месте событий, бывший президент продолжает обороняться в своем доме.
Как сообщает Вечерний Бишкек, во время силового захвата пострадали десятки человек, которые вышли на защиту Атамбаева.
Среди раненых экс-депутат парламента, начальник "народного штаба" по защите экс-президента и журналист 24.kg. Вероятно, по ним стреляли резиновыми пулями.
- 7 августа в дом бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа. Есть раненые
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