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Espreso.tvМирСпецназ задержал экс-президента Кыргызстана, продолжается стрельба, - СМИ

Спецназ задержал экс-президента Кыргызстана, продолжается стрельба, - СМИ

В поселке Кой-Таш в Кыргызстане спецназ штурмует резиденцию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, его сторонники пытаются ее защитить

Об этом сообщают местные СМИ.

Так, по данным агентства "Акипресс", несколько человек получили ранения.

Как сообщили сторонники Атамбаева российскому изданию "РИА Новости", спецназ задержал экс-президента.

Эту информацию ТАСС подтвердили в штабе экс-президента.

"Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли его в неизвестном направлении", - сказал ТАСС представитель штаба экс-президента.

По информации собеседника, внутри дома Атамбаева продолжается стрельба.

В то же время, как сообщили 24.kg сторонники Атамбаева, находящиеся на месте событий, бывший президент продолжает обороняться в своем доме.

Как сообщает Вечерний Бишкек, во время силового захвата пострадали десятки человек, которые вышли на защиту Атамбаева.

Среди раненых экс-депутат парламента, начальник "народного штаба" по защите экс-президента и журналист 24.kg. Вероятно, по ним стреляли резиновыми пулями.

  • 7 августа в дом бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа. Есть раненые
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