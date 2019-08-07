Задержание экс-президента Кыргызстана: на территории резиденции возник пожар, слышна автоматная очередь
Как сообщает 24.kg, на территории у ворот резиденции произошел пожар, слышна автоматная очередь.
По данным издания, силовики открыли огонь по селянам, которые пришли поддержать бывшего президента.
"Сторонники Алмазбека Атамбаева прорвались через ворота и двинулись к дому бывшего президента. О самом Алмазбеке Атамбаеве известно только то, что его пока не задержали", - говорится в сообщении.
По неподтвержденным данным, спецназ сумел прорваться внутрь дома экс-президента и зайти на второй этаж здания.
Напомним, что 6 августа в резиденции Алмазбека Атамбаева началась спецоперация по задержанию бывшего президента.
Силовики прорвались во двор и применили спецсредства. По предварительным данным, в ходе спецоперации несколько человек получили ранения.
Сообщалось, что Атамбаева задержали и увезли его в неизвестном направлении. Однако его сторонники опровергли эту информацию. По их словам, бывший президент продолжает обороняться в своем доме.
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