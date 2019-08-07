Задержание экс-президента Кыргызстана: на территории резиденции возник пожар, слышна автоматная очередь

7 августа, 2019, 20:12

На территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева продолжается спецоперация спецназа

Как сообщает 24.kg, на территории у ворот резиденции произошел пожар, слышна автоматная очередь.

По данным издания, силовики открыли огонь по селянам, которые пришли поддержать бывшего президента.

"Сторонники Алмазбека Атамбаева прорвались через ворота и двинулись к дому бывшего президента. О самом Алмазбеке Атамбаеве известно только то, что его пока не задержали", - говорится в сообщении.

По неподтвержденным данным, спецназ сумел прорваться внутрь дома экс-президента и зайти на второй этаж здания.

Напомним, что 6 августа в резиденции Алмазбека Атамбаева началась спецоперация по задержанию бывшего президента.

Силовики прорвались во двор и применили спецсредства. По предварительным данным, в ходе спецоперации несколько человек получили ранения.

Сообщалось, что Атамбаева задержали и увезли его в неизвестном направлении. Однако его сторонники опровергли эту информацию. По их словам, бывший президент продолжает обороняться в своем доме.