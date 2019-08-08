Штурм резиденции Атамбаева: количество пострадавших возросло до 80
8 августа, 2019, 15:44
Во время противостояния с силовиками в резиденции экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше пострадали 80 человек
Об этом сообщает Kloop со ссылкой на обновленные данные МЗ Кыргызстана.
"Во время конфликта 7 августа пострадало 80 человек", - говорится в сообщении.
Ранее официальные власти сообщали о 52 пострадавших.
- Напомним, 7 августа в Кыргызстане в поселке Кой-Таш дом экс-президента Алмазбека Атамбаева начал штурмовать спецназ.
- Впоследствии спецназ задержал экс-президента Кыргызстана и началась стрельба.
- Экс-президента задержали. На территории резиденции возник пожар, слышать автоматную очередь.
- Впоследствии сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили его и захватили бойцов отряда спецназначения в резиденции главы государства, которых впоследствии освободили.
- Президент Кыргызстана созвал экстренное заседание Совбеза.
- 8 августа началась вторая попытка штурма резиденции Атамбаева.
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