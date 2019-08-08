//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирШтурм резиденции Атамбаева: количество пострадавших возросло до 80

Штурм резиденции Атамбаева: количество пострадавших возросло до 80


фото: reuters
Во время противостояния с силовиками в резиденции экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше пострадали 80 человек

Об этом сообщает Kloop со ссылкой на обновленные данные МЗ Кыргызстана.

"Во время конфликта 7 августа пострадало 80 человек", - говорится в сообщении.

Ранее официальные власти сообщали о 52 пострадавших.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 августа, 2019 четверг

больше новостей

8 августа, 2019 четверг

7 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать