Драма с экс-президентом Кыргызстана: сторонники его освободили и захватили спецназ

7 августа, 2019, 21:33

Сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили его и захватили бойцов спецназа в резиденции главы государства

Об этом сообщает Kloop.

"Сторонники Атамбаева захватили его резиденцию. Спецназовцы сдались, их вывели на улицу - неизвестно, что будет с ними дальше. Был освобожден и сам экс-президент Кыргызстана, которого силовики перед этим арестовали, взяв штурмом его дом ", - говорится в видеотрансляции.

Кроме того, сообщается также, что в резиденции Атамбаева приближаются дополнительные силы спецназа.