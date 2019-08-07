Драма с экс-президентом Кыргызстана: сторонники его освободили и захватили спецназ
7 августа, 2019, 21:33
Сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили его и захватили бойцов спецназа в резиденции главы государства
Об этом сообщает Kloop.
"Сторонники Атамбаева захватили его резиденцию. Спецназовцы сдались, их вывели на улицу - неизвестно, что будет с ними дальше. Был освобожден и сам экс-президент Кыргызстана, которого силовики перед этим арестовали, взяв штурмом его дом ", - говорится в видеотрансляции.
Кроме того, сообщается также, что в резиденции Атамбаева приближаются дополнительные силы спецназа.
- Напомним, 7 августа в Кыргызстане дом экс-президента Алмазбека Атамбаева начал штурмовать спецназ.
- Впоследствии спецназ задержал экс-президента Кыргызстана и началась стрельба.
- Экс-президента задержали. На территории резиденции возник пожар, слышна автоматная очередь.
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