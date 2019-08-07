//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДрама с экс-президентом Кыргызстана: сторонники его освободили и захватили спецназ

Драма с экс-президентом Кыргызстана: сторонники его освободили и захватили спецназ

Сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили его и захватили бойцов спецназа в резиденции главы государства

Об этом сообщает Kloop.

"Сторонники Атамбаева захватили его резиденцию. Спецназовцы сдались, их вывели на улицу - неизвестно, что будет с ними дальше. Был освобожден и сам экс-президент Кыргызстана, которого силовики перед этим арестовали, взяв штурмом его дом ", - говорится в видеотрансляции.

Кроме того, сообщается также, что в резиденции Атамбаева приближаются дополнительные силы спецназа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 августа, 2019 среда

больше новостей

7 августа, 2019 среда

6 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать