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Espreso.tvМирВ Кыргызстане отпустили взятых в заложники спецназовцев

В Кыргызстане отпустили взятых в заложники спецназовцев


фото: REUTERS
Взятых в заложники, после первого штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева, сотрудников спецназа Кыргызстана отпустили

Об этом заявил экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, сообщает 24.kg .

По его словам, все шестеро вывезли из дома Алмазбека Атамбаева в Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики.

"Люди освободили их по просьбе Алмазбека Атамбаева. Стоит отметить, что ГКНБ так и не дал машину, поэтому мы предоставили им свой автомобиль", - сказал Ниязов.

Ранее Ниязов заявил, что сотрудники спецназа Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики "Альфа" уволят после того, как власти выполнят условия сторонников бывшего президента страны: включили связь и забрали все силовые подразделения по Кой-Таша.

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