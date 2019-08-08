В Кыргызстане отпустили взятых в заложники спецназовцев

8 августа, 2019, 14:14

Взятых в заложники, после первого штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева, сотрудников спецназа Кыргызстана отпустили

Об этом заявил экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, сообщает 24.kg .

По его словам, все шестеро вывезли из дома Алмазбека Атамбаева в Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики.

"Люди освободили их по просьбе Алмазбека Атамбаева. Стоит отметить, что ГКНБ так и не дал машину, поэтому мы предоставили им свой автомобиль", - сказал Ниязов.

Ранее Ниязов заявил, что сотрудники спецназа Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики "Альфа" уволят после того, как власти выполнят условия сторонников бывшего президента страны: включили связь и забрали все силовые подразделения по Кой-Таша.