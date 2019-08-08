В Кыргызстане отпустили взятых в заложники спецназовцев
Об этом заявил экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, сообщает 24.kg .
По его словам, все шестеро вывезли из дома Алмазбека Атамбаева в Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики.
"Люди освободили их по просьбе Алмазбека Атамбаева. Стоит отметить, что ГКНБ так и не дал машину, поэтому мы предоставили им свой автомобиль", - сказал Ниязов.
Ранее Ниязов заявил, что сотрудники спецназа Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики "Альфа" уволят после того, как власти выполнят условия сторонников бывшего президента страны: включили связь и забрали все силовые подразделения по Кой-Таша.
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Напомним, 7 августа в Кыргызстане в поселке Кой-Таш дом экс-президента Алмазбека Атамбаева начал штурмовать спецназ.
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Впоследствии спецназ задержал экс-президента Кыргызстана и началась стрельба.
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Экс-президента задержали. На территории резиденции возник пожар, слышать автоматную очередь.
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Впоследствии сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили его и захватили бойцов отряда спецназначения в резиденции главы государства.
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Президент Кыргызстана созвал экстренное заседание Совбеза.
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