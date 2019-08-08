В Кыргызстане спецназ снова штурмует дом экс-президента, применяют слезоточивый газ
8 августа, 2019, 15:13
В поселок Кой-Таш, где расположена резиденция бывшего президента Алмазбека Атамбаева, прибыли сотрудники силовых органов
Об этом сообщает " Радио Азаттык".
"Силовики приблизились к дому Алмазбека Атамбаева, применяется слезоточивый газ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в село Кой-Таш, где находится дом Атамбаева, прибыло большое количество сотрудников силовых органов. Среди них был замечен министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.
В МВД эту ситуацию пока не комментировали.
- Напомним, 7 августа в Кыргызстане, в поселке Кой-Таш дом экс-президента Алмазбека Атамбаева начал штурмовать спецназ.
- Впоследствии спецназ задержал экс-президента Кыргызстана и началась стрельба.
- Экс-президента задержали. На территории резиденции возник пожар, слышны автоматные очереди.
- Впоследствии сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили его и захватили бойцов отряда спецназначения в резиденции главы государства.
- Президент Кыргызстана созвал экстренное заседание Совбеза.
- Взятых в заложники после первого штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева сотрудников спецназа Кыргызстана отпустили
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