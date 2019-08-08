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Espreso.tvМирВ Кыргызстане спецназ снова штурмует дом экс-президента, применяют слезоточивый газ

В Кыргызстане спецназ снова штурмует дом экс-президента, применяют слезоточивый газ

В поселок Кой-Таш, где расположена резиденция бывшего президента Алмазбека Атамбаева, прибыли сотрудники силовых органов

Об этом сообщает " Радио Азаттык".

"Силовики приблизились к дому Алмазбека Атамбаева, применяется слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в село Кой-Таш, где находится дом Атамбаева, прибыло большое количество сотрудников силовых органов. Среди них был замечен министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

В МВД эту ситуацию пока не комментировали.

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