В Кыргызстане спецназ снова штурмует дом экс-президента, применяют слезоточивый газ

8 августа, 2019, 15:13

В поселок Кой-Таш, где расположена резиденция бывшего президента Алмазбека Атамбаева, прибыли сотрудники силовых органов

Об этом сообщает " Радио Азаттык".

"Силовики приблизились к дому Алмазбека Атамбаева, применяется слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в село Кой-Таш, где находится дом Атамбаева, прибыло большое количество сотрудников силовых органов. Среди них был замечен министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

В МВД эту ситуацию пока не комментировали.