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Espreso.tvМирКризис в Кыргызстане: спецназовцы задержали Атамбаева

Кризис в Кыргызстане: спецназовцы задержали Атамбаева


фото: reuters
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержал отряд спецназа после того, как они провели штурм его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека

Об этом сообщает Kloop.

Как сообщается, Атамбаева вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых машин и автобусов с военными. В автомобиле с бывшим президентом находятся официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов.

По информации портала 24.kg, после долгих переговоров Атамбаев сам сдался властям.

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