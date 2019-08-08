Кризис в Кыргызстане: спецназовцы задержали Атамбаева

8 августа, 2019, 17:04

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержал отряд спецназа после того, как они провели штурм его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека

Об этом сообщает Kloop.

Как сообщается, Атамбаева вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых машин и автобусов с военными. В автомобиле с бывшим президентом находятся официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов.

По информации портала 24.kg, после долгих переговоров Атамбаев сам сдался властям.