Кризис в Кыргызстане: спецназовцы задержали Атамбаева
8 августа, 2019, 17:04
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержал отряд спецназа после того, как они провели штурм его резиденции в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека
Об этом сообщает Kloop.
Как сообщается, Атамбаева вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых машин и автобусов с военными. В автомобиле с бывшим президентом находятся официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов.
По информации портала 24.kg, после долгих переговоров Атамбаев сам сдался властям.
- Напомним, 7 августа в Кыргызстане, в поселке Кой-Таш дом экс-президента Алмазбека Атамбаева начал штурмовать спецназ.
- Впоследствии спецназ задержал экс-президента Кыргызстана и началась стрельба.
- Экс-президента задержали. На территории резиденции возник пожар, слышны автоматные очереди.
- Впоследствии сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили его и захватили бойцов отряда спецназначения в резиденции главы государства, которых впоследствии освободили.
- Президент Кыргызстана созвал экстренное заседание Совбеза.
- 8 августа началась вторая попытка штурма резиденции Атамбаева. Сейчас количество пострадавших возросло до 80 .
Читайте также
-
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0