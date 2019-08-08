Попытка задержания Атамбаева: в Кыргызстане созвали экстренное заседание Совбеза
"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 августа, провел заседание Совета безопасности", - сообщили в пресс-служб.
Глава государства отметил, что експрезидент Атамбаев грубо пренебрег Конституцию и законы Кыргызской Республики, предоставив жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.
Жээнбеков подчеркнул, что Кыргызстан является правовым государством.
Он также обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув необходимость выполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры.
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Напомним, 7 августа в Кыргызстане в поселке Кой-Таш дом експрезидента Алмазбека Атамбаева начал штурмовать спецназ.
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Впоследствии спецназ задержал экс-президента Кыргызстана и началась стрельба.
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Експрезидента задержали. На территории резиденции возник пожар, слышать автоматную очередь.
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Впоследствии сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили его и захватили бойцов отряда спецназначения в резиденции главы государства.
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