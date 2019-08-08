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Espreso.tvМирПопытка задержания Атамбаева: в Кыргызстане созвали экстренное заседание Совбеза

Попытка задержания Атамбаева: в Кыргызстане созвали экстренное заседание Совбеза


фото: reuters
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел экстренное заседание Совета безопасности из-за ситуации с задержанием бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева
Об этом сообщает пресс-служба главы государства Кыргызстана.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 августа, провел заседание Совета безопасности", - сообщили в пресс-служб.

Глава государства отметил, что експрезидент Атамбаев грубо пренебрег Конституцию и законы Кыргызской Республики, предоставив жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.

Жээнбеков подчеркнул, что Кыргызстан является правовым государством.

Он также обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув необходимость выполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры.

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