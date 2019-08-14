Экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву предъявили новые обвинения
"Военная прокуратура предъявила сообщение о подозрении бывшему главе государства (Атамбаеву, - ред.) в двух преступлениях", - говорится в сообщении.
По словам Слесарева, новые обвинения касаются уголовных дел по модернизации ТЭЦ Бишкека и приобретению в собственность здания «Форума», где расположена штаб-квартира созданной Атамбаевым Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).
Как отметил юрист, в основу новых дел легли выводы, содержащиеся в заключении парламентской комиссии, которое большинством голосов утвердили депутаты парламента.
Накануне Атамбаеву предъявили обвинение по фактам организации беспорядков, попытке государственного переворота, незаконном обороте оружия, препятствованию следствию, захвату заложников, убийству и покушению на убийство.
- Напомним, 7 августа в Кыргызстане в поселке Кой-Таш дом экс-президента Алмазбека Атамбаева начал штурмовать спецназ.
- Впоследствии спецназ задержал экс-президента Кыргызстана и началась стрельба.
- Экс-президента задержали. На территории резиденции возник пожар, слышна автоматная очередь.
- Впоследствии сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили его и захватили бойцов отряда спецназначения в резиденции главы государства, которых впоследствии освободили .
- Президент Кыргызстана созвал экстренное заседание Совбеза.
- 8 августа началась вторая попытка штурма резиденции Атамбаева. Сейчас количество пострадавших возросло до 80 .
- В итоге Атамбаева задержал отряд спецназа.
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