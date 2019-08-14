Экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву предъявили новые обвинения

"Военная прокуратура предъявила сообщение о подозрении бывшему главе государства (Атамбаеву, - ред.) в двух преступлениях", - говорится в сообщении.

По словам Слесарева, новые обвинения касаются уголовных дел по модернизации ТЭЦ Бишкека и приобретению в собственность здания «Форума», где расположена штаб-квартира созданной Атамбаевым Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).

Как отметил юрист, в основу новых дел легли выводы, содержащиеся в заключении парламентской комиссии, которое большинством голосов утвердили депутаты парламента.

Накануне Атамбаеву предъявили обвинение по фактам организации беспорядков, попытке государственного переворота, незаконном обороте оружия, препятствованию следствию, захвату заложников, убийству и покушению на убийство.