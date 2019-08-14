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Espreso.tvМирЭкс-президенту Кыргызстана Атамбаеву предъявили новые обвинения

Экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву предъявили новые обвинения

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявлены обвинения еще по двум эпизодам
Об этом сообщает портал 24.kg со ссылкой на его адвоката Сергея Слесарева.

"Военная прокуратура предъявила сообщение о подозрении бывшему главе государства (Атамбаеву, - ред.) в двух преступлениях", - говорится в сообщении.

По словам Слесарева, новые обвинения касаются уголовных дел по модернизации ТЭЦ Бишкека и приобретению в собственность здания «Форума», где расположена штаб-квартира созданной Атамбаевым Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).

Как отметил юрист, в основу новых дел легли выводы, содержащиеся в заключении парламентской комиссии, которое большинством голосов утвердили депутаты парламента.

Накануне Атамбаеву предъявили обвинение по фактам организации беспорядков, попытке государственного переворота, незаконном обороте оружия, препятствованию следствию, захвату заложников, убийству и покушению на убийство.

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