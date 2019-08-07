В Кыргызстане дом экс-президента штурмует спецназ
7 августа, 2019, 19:00
7 августа в дом бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа. Есть раненые
Об этом сообщает Укринформ.
"На видео можно увидеть, что во дворе дома (Атамбаева - ред.) стоят несколько вооруженных людей в масках в форме спецназа. Также слышны звуки, похожие на выстрелы", - говорится в сообщении.
По меньшей мере два человека ранены. Пока неизвестно, какого характера у них ранения и при каких обстоятельствах они их получили.
Также травмы получил юрист Социал-демократической партии Кыргызстана Нурбек Касымбеков.
Министерство внутренних дел, куда Атамбаева ранее вызвали на допрос, не дает комментариев.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-