В Кыргызстане дом экс-президента штурмует спецназ

7 августа, 2019, 19:00

7 августа в дом бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прибыли бойцы спецназа. Есть раненые

Об этом сообщает Укринформ.

"На видео можно увидеть, что во дворе дома (Атамбаева - ред.) стоят несколько вооруженных людей в масках в форме спецназа. Также слышны звуки, похожие на выстрелы", - говорится в сообщении.

По меньшей мере два человека ранены. Пока неизвестно, какого характера у них ранения и при каких обстоятельствах они их получили.

Также травмы получил юрист Социал-демократической партии Кыргызстана Нурбек Касымбеков.

Министерство внутренних дел, куда Атамбаева ранее вызвали на допрос, не дает комментариев.