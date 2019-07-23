"Слуга народа" не ведет переговоры с "Голосом" относительно коалиции, - СМИ

23 июля, 2019, 14:36

В "Голосе" говорят, что никто из "Слуги народа" не связывался с политсилой относительно коалиции

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в "Голосе".

Партия "Слуга народа", которая может взять более 250 мест в составе новой Верховной Рады, не ведет переговоров о коалиции с партией "Голос" певца Святослава Вакарчука.

"Никто пока не появляется. Думаю, будет монобольшинство и моноправительство", - отметил источник.