"Слуга народа" не ведет переговоры с "Голосом" относительно коалиции, - СМИ
23 июля, 2019, 14:36
В "Голосе" говорят, что никто из "Слуги народа" не связывался с политсилой относительно коалиции
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в "Голосе".
Партия "Слуга народа", которая может взять более 250 мест в составе новой Верховной Рады, не ведет переговоров о коалиции с партией "Голос" певца Святослава Вакарчука.
"Никто пока не появляется. Думаю, будет монобольшинство и моноправительство", - отметил источник.
- Ранее Разумков отмечал, что сомневается в необходимости коалиции.
- Зато Владимир Зеленский заявил, что предлагал лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку коалицию
- По данным национального экзитпола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос " - 6,5%, " Сила и честь " - 4,3%," Оппозиционный блок - 3,3%, "Партия Шария" - 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсман "- 2,2%.
- ЦИК не зафиксировала нарушений, способных повлиять на результаты парламентских выборов.
- КИУ заявил о вмешательстве Нацполиции в работу избиркома.
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