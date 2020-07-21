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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" добавила, "проходные" партии сохранили свои позиции: результаты национального экзит-пола по состоянию на 20:00

"Слуга народа" добавила, "проходные" партии сохранили свои позиции: результаты национального экзит-пола по состоянию на 20:00


фото: Reuters
Известны результаты национального экзит-пола на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 20:00

Об этом сообщает Эспрессо.TV , которое выступило информационным партнером национального экзит-пола, который провели на выходе из избирательных участков: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Итак, по состоянию на 20:00 информация следующая:

"Слуга народа" - 44,2%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%

"Европейская солидарность" - 8,8%

"Батькивщина" - 7,4%

"Голос" - 6,5%

"Сила и честь" - 4,3%

"Оппозиционный блок - 3,3%

"Партия Шария" - 3,1%

Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%

"Украинская стратегия Гройсмана" - 2,2%

Читайте также: "Слуга народа" - 43,9%, в Раду проходят 5 партий: результаты национального экзит-пола по состоянию на 18:00

 

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