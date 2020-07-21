"Слуга народа" добавила, "проходные" партии сохранили свои позиции: результаты национального экзит-пола по состоянию на 20:00
Об этом сообщает Эспрессо.TV , которое выступило информационным партнером национального экзит-пола, который провели на выходе из избирательных участков: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.
Итак, по состоянию на 20:00 информация следующая:
"Слуга народа" - 44,2%
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%
"Европейская солидарность" - 8,8%
"Батькивщина" - 7,4%
"Голос" - 6,5%
"Сила и честь" - 4,3%
"Оппозиционный блок - 3,3%
"Партия Шария" - 3,1%
Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%
"Украинская стратегия Гройсмана" - 2,2%
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