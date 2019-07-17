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Espreso.tvОбществоСмешко и его команда. С кем и с чем идет на выборы "Сила и честь"

Смешко и его команда. С кем и с чем идет на выборы "Сила и честь"

Самая большая интрига досрочных выборов-2019 связана с новой для парламента партией "Сила и честь". Несмотря на большой потенциал, невозможно утвердительно ответить на вопрос, преодолеет ли она 5%-ный барьер. Непонятно и то, пойдет ли она в коалицию со "Слугой народа" или будет находиться в оппозиции

Прошлое и взгляды проводников партии Игоря Смешко говорят, что в Верховной Раде IX созыва соответствуют расстановке сил, они могут как поддержать курс президента, так и противопоставить себя ему.

Их №1 называет Владимира Зеленского "молодым президентом с искренними намерениями", которому необходима помощь, говорит о безальтернативности курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграции, а также о необходимости сопротивления российской агрессии. Но самого Смешко не было видно в большой политике с тех пор, как он при Медведчуке возглавлял Службу безопасности Украины во время Оранжевой революции. Крови на Майдане тогда не было, что он сам причисляет к своим заслугам, однако было что-то до сих пор до конца не понятное и опасное для кандидата от демократических сил Ющенко, что совпало по времени с ужином у Владимира Сацюка, заместителя Смешко. И Смешко, и Сацюк при этом заявляют, что никакого "отравления" не было. "Оранжевые" с ними до сих пор не согласны и задают вопросы о роли этих двух лиц в событиях тех дней.

С другой стороны, благодаря Смешко стало возможным не только мирный характер преобразований зимы 2004-2005 годов, но и, как следствие, третий тур голосования и приход к власти Ющенко. Конечно, Владимир Петрович настаивает на своей незаангажированности и то, что не дал "переступить черту" одной из сторон, в т.ч. удержал от выдвижения на Киев внутренних войск по требованию Януковича и танков из "Десны" по призыву от посланцев Ющенко. Но такие условия были созданы им, а не кем-то другим. В Партии регионов, отметим, тогда была своя креатура на должность главы СБУ - выходец из Донецкой области Юрий Землянский. И если бы вместо Смешко был он, неизвестно еще чем бы все закончилось.

Не является однозначным и отношение к приближенному сейчас к Смешко журналисту Дмитрию Гордону, на правах руководителя штаба, ответственного как за президентскую, так и за парламентскую кампанию своего партнера. Он публично называет Медведчука "отождествлением "русского мира" и "агентом влияния" Москвы. В то же время Гордона можно увидеть как на каналах кума Путина в Украине, так в эфире федерального телевидения России. А еще он категорически отказывается признавать Бандеру и Шухевича Героями, приписывает их последователям различные зверства во время Второй мировой и постоянно "воюет" с украинскими националистами. Дело дошло до взаимных угроз и до озвученного Гордоном обвинения знаковых фигур из ВО "Свобода" в "связях" с КГБ-ФСБ.

С кем идут

Несмотря на постоянную критику в адрес Порошенко и во многом неприятие деятельности силовиков при пятом президенте, в начале списка "Силы и чести" наряду с упомянутыми в СМИ генералами можно увидеть несколько фамилий, совсем не чужих Петру Алексеевичу и его команде. Есть там и те, кто начинал с Януковичем, Садовым, Тимошенко или их дети.

Начнем с первой десятки:

1. Игорь Смешко - глава партии, генерал-полковник, профессор Института международных отношений Киевского национального университета им. Тарас Шевченко.

Один из создателей украинской военной спецслужбы под названием "Главное управление разведки" (ГУР), где ему пришлось управлять почти 3 года (1997-2000 гг.).

Возглавлял Комитет по вопросам разведки при президенте Кучме.

1 год и 4 месяца председательствовал в СБУ (2003-2005 гг.).

В 2014-2015 годах по просьбе Порошенко стал его советником. Однако, как утверждает сам Смешко, тогдашний глава государства отказался восстанавливать Комитет по разведке и якобы ни разу его у себя не принимал и не реагировал на подготовленные им письменные рекомендации.

2. Елена Сотник - народный депутат (фракция "Самопомич"), секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции.

По данным с официального сайта Верховной Рады, на момент избрания в 2014 году она была исполнительным директором "Адвокатской группы "Сладко и партнеры", которая имеет высокую профессиональную репутацию и такого же уровня ценовую политику. Основатель компании Евгений Сладко, известный как судебный защитник топовых экс-"регионалов" и приближенных к клану Януковича (Сергея Ефремова, Василия Волги, Александра Лавриновича, Тимофея Нагорного и других).

3. Рефат Чубаров - народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко»), председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Крымские татары, напомним, на этих выборах делегировали своих представителей в авангард сразу нескольких политсил.

4. Иван Мирошниченко - народный депутат (фракция "Самопомич"), член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

До того, как попасть в Раду он 20 лет подряд входил в число самых успешных украинских зернотрейдеров.

Не против возглавить Минагрополитики.

"Я бы согласился сейчас пойти на должность аграрного министра, если бы мое видение поддержало руководство Кабмина. Я бы взял на себя этот риск", - уверял он в 2018-м.

Мирошниченко "мечтал" вслух о министерском кресле уже раза три-четыре. От своего замысла не отказывается и сейчас.

5. Владимир Замана - генерал-полковник, в 2012-2014 годах был начальником Генерального штаба ВСУ.

В феврале 2019-го задерживался по подозрению в государственной измене. Следователи считали, что накануне войны генерал в сговоре с Януковичем намеренно сокращал численность войск и боеприпасов. 24 мая Апелляционный суд выпустил его из-под стражи.

Сам Замана говорит, что был готов всеми силами и средствами не допустить аннексии Крыма, однако ему не дали этого сделать.

"Если бы я не выступал против трусости руководства государства на момент аннексии Крыма, не критиковал их... то меня бы никто не трогал", - это из его комментария в феврале.

6. Ольга Романюк - глава наблюдательного совета во Всеукраинской благотворительной организации "Институт местного развития", разрабатывает реформы в области ЖКХ, местного самоуправления и энергоэффективности.

Имеет опыт правительственной работы, поскольку в правительстве Азарова около года была назначена заместителем министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2010-2011 гг.).

7. Андрей Гайдук - заместитель председателя правления в АО "Альпари Банк".

А начиная с 1 июня 2018 г. во главе наблюдательного совета "Альпари Банка" стоит не кто иной, как Виктор Андреевич Ющенко.

Отец кандидата, Павел Иванович Гайдуцкий, при Кравчуке был министром АПК, при Кучме - заместителем главы АП и руководителем Госкомзема.

Гайдук-младший в 2015-2017 годах успел поработать в Фонде государственного имущества. Тоже заместителем председателя.

8. Ирина Сысоенко - народный депутат (фракция "Самопомич"), занимается медицинской реформой.

9. Владимир Тимошенко - генерал-лейтенант, профессор Национального университета обороны Украины им. И. Черняховского. В прошлом - правоохранитель, отвечал за борьбу с наркомафией.

С должности главы Государственного комитета Украины по вопросам контроля за наркотиками уволен на основании закона о люстрации. Комитет, в свою очередь, перевели в подчинение МЗ.

Однако основным профилем деятельности Тимошенко были не армия и не противодействие наркопреступности. Нет, он тоже спецслужбист. Начав в 1979-м обычным оперативником, он дорос до первого заместителя председателя СБУ - руководителя Антитеррористического центра. Работал вместе со Смешко.

10. Анатолий Макаренко - генерал-лейтенант. Председатель Государственной таможенной службы в 2009-2010 годах, заместитель председателя Государственной фискальной службы в 2014-2015 годах.

При Януковиче преследовался как человек из команды Юлии Тимошенко.

Отбыл 2 года условного лишения свободы. Позже реабилитирован, судимость снята.

Находился в правительстве Тимошенко, за что потом преследовался, и Михаил Поживанов (№11) - экс-глава Государственного резерва, экс-заместитель министра экономики. И, конечно же, городской глава Мариуполя (1994-1998 гг.) и заместитель столичного мэра Омельченко (2002-2005 гг.).

Из Мариуполя и Ксения Сухова (№17) - действующая заместитель тамошнего городского главы.

Из оставшейся части списка нельзя обойти вниманием начальника управления оперативного командования "Юг" (в / ч А2393), полковника Сергея Камеша (№12), вроде как "куратора" (по мнению некоторых) Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПКА) по линии президента Порошенко, сотрудника его администрации Алексея Горащенкова (№14) и представителя Кабинета Министров в Верховной Раде, народного депутата нынешнего VIII созыва (фракция "Блок Петра Порошенко") Вадима Денисенко (№15). Как и еще двух сельскохозяйственных лоббистов, генеральный директор ООО "Агропромбудкапитал" Николая Негрича (№16) и советника главы правления ПАО "Аграрный фонд" Дениса Пугача (№25).

По такому модному ныне подходу к формированию будущей фракции (реформаторы-силовики-лоббисты), собственно, и подобраны кандидаты от "Силы и чести" по общегосударственному многомандатному округу. К тому же как у партии-новичка исключительно своих сильных имен там немного. Пришлось заимствовать у непроходимой "Самопомочи" и даже у Порошенко и Тимошенко.

Есть ли там люди непосредственно преданны партийному лидеру? На 100% утвердительно можно сказать только о упомянутом выше Владимире Тимошенко и о директоре охранной фирмы "Агентство безопасности 1901" Иване Ступаке-младшем (№18), сыне штатного сотрудника КГБ СССР, выпускника московской Высшей школы КГБ им. Феликса Дзержинского Ивана Ступака, который после прихода к власти Януковича занимал должность заместителя председателя Днепропетровской ОГА, а в 2012-м прошел в ВР от Партии регионов.

У других биографии не столь сильно переплетаются со Смешко. По крайней мере, если отталкиваться от того, что есть в открытом доступе. Вместе с тем обычно публикуются не все подробности в отношении таких лиц как номер первый и другие номера в погонах из данного списка. И не всегда.

"Вооружилась" партия Смешко и популярным в 1980-1990-х годах эстрадным певцом, народным артистом Виталием Билоножко. В списке ему достался №22.

С чем идут

Многолетний визави Смешко, глава Службы внешней разведки Украины периода Ющенко Николай Маломуж говорит, что в СБУ (с которым у лидера "Силы и честь", между прочим, при Андрее Деркаче был сильный конфликт и дело доходило даже до обысков у него дома и в офисе ) тот попал исключительно благодаря Медведчуку. Вот соответствующий фрагмент размещенной на YouTube беседы Маломужа с руководителем движения "5.10" Геннадием Балашовым:

"Выборы 2004 года. Надо было, чтобы глава СБУ был очень сильно управляемый. Радченко в этой ситуации не выполнил такую функцию. И тогда вышла модель, что давайте назначим Смешко, который очень четко будет ориентирован на подготовку и проведение предстоящих выборов как глава СБУ. Хотя он прямого отношения к службе никогда не имел непосредственно как работник, поэтому решили такого человека, который будет удобным, назначить на службу ... Это было решение главы администрации Медведчука и поддержано президентом Кучмой. Это был старт его назначения в СБУ. Хотя никто не думал, что такое может быть ".

К чему это теперь? Дело в том, что в отношении возвращения Смешко на экраны телевидения и в ленты новостей после 14-летнего перерыва можно выразиться аналогично: "Никто не думал, что такое может быть".

Человек потихоньку занимался гостинично-курортным бизнесом, накопил на счетах $100 тыс. И тут вдруг "выстрелил", набрав в первом туре последних президентских выборов 6% голосов. На парламентских он стремится взять не меньше, "для гарантии" проведя "мосты", как несложно заметить, с совершенно разными средами.

Главным конкурентом 63-летнего генерала Смешко был и до сегодняшнего дня остается (хотя учитывая рейтинг предварительно можно оценивать, что он его снова "сделал") на два года младше него экс-министр обороны, полковник Анатолий Гриценко . Они не просто воспринимают друг друга еще с 2004-го.

Однако, взяв на вооружение такую же, как и у Гриценко, антикоррупционную риторику, и тот же образ опытного, не молодого "кандидата-силовика", Смешко выступил значительно сильнее и техничнее. И, что интересно, несмотря на существование различных "бывших" и несмотря на подозрительное совпадение резкого всплеска активности Медведчука с возвращением его протеже, партию "Сила и честь" пока трудно назвать реваншистской.

Целевая аудитория - средний возраст и средний класс. А также те, кто если еще не стал средним классом, но точно хотел бы им быть.

"Необходимым условием для построения подлинной демократии есть появление в стране мощного среднего класса с высоким уровнем достатка и политической культуры, который должен составлять не менее трети населения государства", - говорится в партийной программе.

Это основа. А дальше и те, кто ориентируется на новую власть, и те, кому близка правая часть новой оппозиции, могут найти себя в заявленных взглядах "Силы и чести" что им по вкусу.

С позициями "Слуги народа", в частности, совпадают требования:

"Создать двухпалатный национальный парламент Украины, численность которого должна быть уменьшена до 250 человек, в составе нижней - Палаты общин и верхней - Сената";

"Инициировать принятие закона Украины "О национальном и местных референдумах".

От этого, отметим, предостерегают в "Европейской солидарности", называя подобные преобразования ничем иным, как предвестниками федерализации Украины.

Но в том же документе, мы читаем, что «Бог, свобода, семья является самым высоким духовными ценностями украинского народа". Итак, слишком либеральные инновации по поводу, например, однополых браков или легализации секс-индустрии, которые, скажем, предлагает Вакарчук, депутаты Смешко, вероятно, не будут поддерживать.

Чью сторону они в конце концов займут? Сторону власти, "подставив плечо Зеленскому", как планирует "Батькивщина"? Оппозиции? Или выберут иногда очень выгодную во всех отношениях тактику "ни с теми, ни с этими"?

На выборах обещать "всем понемногу", ориентируясь на самые широкие группы избирателей, выглядит нехорошо, однако понятно. Новичкам следует любой ценой попасть "под купол". Однако там им придется определяться.

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