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Espreso.tvОбществоРазумков сомневается в необходимости коалиции

Разумков сомневается в необходимости коалиции


фото: facebook
Лидер партии "Слуга народа" считает, что пока говорить о коалиции не приходится

Об этом Дмитрий Разумков заявил на брифинге, передает " Украинская правда".

Руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что формирование коалиции в Верховной Раде будет зависеть от того, какие будут конечные результаты подсчета голосов, но, вероятно, политсиле и не придется объединяться с другими партиями.

По его словам, "Слуга народа" открыта к диалогу, но надо исходить из конечных результатов оппонентов.

"Сотрудничество в Раде мы сможем со всеми политическими силами, которые будут совпадать с нами в идеологических взглядах, в том базовом видении развития нашей страны", - сказал лидер политсилы.

Вместе с тем он добавил: "Но пока говорить о коалиции, видимо, не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты. И мы еще не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной Раде".

На вопрос, согласилась бы партия поддержать на пост премьер-министра Святослава Вакарчука, Разумков отметил, что главы правительства предлагает коалиция, о составе которой говорить пока не приходится.

"Давайте посмотрим результаты" Голоса "и результаты" Слуги народа ". Думаю, в нашей команде достаточно людей, которые могут соответствовать тем вызовам, которые есть в стране. У нас есть по 2-3 человека на каждую должность", - подчеркнул политик.

При этом фамилии кандидатов он не стал называть.

Кроме того Разумков утверждает, что украинцам не стоит бояться узурпации власти.

 
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