Разумков сомневается в необходимости коалиции
Об этом Дмитрий Разумков заявил на брифинге, передает " Украинская правда".
Руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что формирование коалиции в Верховной Раде будет зависеть от того, какие будут конечные результаты подсчета голосов, но, вероятно, политсиле и не придется объединяться с другими партиями.
По его словам, "Слуга народа" открыта к диалогу, но надо исходить из конечных результатов оппонентов.
"Сотрудничество в Раде мы сможем со всеми политическими силами, которые будут совпадать с нами в идеологических взглядах, в том базовом видении развития нашей страны", - сказал лидер политсилы.
Вместе с тем он добавил: "Но пока говорить о коалиции, видимо, не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты. И мы еще не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной Раде".
На вопрос, согласилась бы партия поддержать на пост премьер-министра Святослава Вакарчука, Разумков отметил, что главы правительства предлагает коалиция, о составе которой говорить пока не приходится.
"Давайте посмотрим результаты" Голоса "и результаты" Слуги народа ". Думаю, в нашей команде достаточно людей, которые могут соответствовать тем вызовам, которые есть в стране. У нас есть по 2-3 человека на каждую должность", - подчеркнул политик.
При этом фамилии кандидатов он не стал называть.
Кроме того Разумков утверждает, что украинцам не стоит бояться узурпации власти.
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- По данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос " - 6,5%, " Сила и честь " - 4,3%," Оппозиционный блок - 3,3%, "партия Шария" - 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсман "- 2,2%.
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