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Espreso.tvОбществоС кем и с чем идет на выборы "Батькивщина", которая собирается "подставить плечо Зеленскому"

С кем и с чем идет на выборы "Батькивщина", которая собирается "подставить плечо Зеленскому"

XIV съезд партии "Батькивщина", 10 июня 2019 года. Киев, улица Туровская, 13
фото: ba.org.ua
Трудно представить себе ландшафт украинской власти без этой силы и тех, кто в ней принимает окончательные решения. Очевидно, "Батькивщина" снова будет в Верховной Раде, а возможно, даже в Кабинете министров. Такова их цель

Хотя свой первый депутатский мандат Тимошенко получила в округе на Кировоградщине, имея в кармане партбилет "Громады" Павла Лазаренко, каждый следующий раз она вела за собой собственную фракцию. И вела довольно успешно.

"В отличие от других, мы - не модный новый политический проект под выборы. В нашей партийной ДНК вся боль, все заботы и все переживания независимой Украины", - говорится в адресованном однопартийцам поздравлении лидера "Батькивщины", обнародованном 9 июля по случаю общего для них всех 20-летия.

Трижды в своей истории партия или блок Тимошенко занимали в Раде второе место по количеству полученных депутатских мест:

2002 - 23 мандата по списку (7,26% голосов) и 1 из округа, четвертое место среди всех представленных партий;

2006 - 129 мандатов (22,29% голосов), второе место;

2007 - 156 мандатов (30,72% голосов), второе место;

2012 - 62 мандата (25,55% голосов) по пропорциональной системе и еще 39 по одномандатным округам. В общем 101 мандат (22,67%), второе место.

2014 - 17 мандатов (5.68% голосов) по пропорциональной системе и 2 по одномандатным округам. Итого 19 мандатов (4,22%), 6-е место.

При этом следует учитывать, что выборы в Раду в 2006 и 2007 годах проходили исключительно на пропорциональной основе, а впечатляющий (как при авторитаризме "регионалов" и заключении лидера) результат 2012 года стал возможным за счет запрета избирательных блоков и, как следствие, включение в "батькивщиновский" список целой плеяды мощных оппозиционных сред.

Что касается 6-го места на первых выборах народных депутатов после победы Революции Достоинства, то сыграли свою роль такие факторы:

  • решительная настроенность большей части партии во главе с Турчиновым, Яценюком и Аваковым на вооруженный отпор агрессору;
  • выбор этого большинства в пользу кандидата в президенты Петра Порошенко с его видением войны. На ближайших парламентских выборах они сформируют "Народный фронт", что предсказуемо займет первенство в "военной" Раде;
  • определенная "растерянность" головы "Батькивщины" в начале боевых действий (как тут не вспомнить ее неоднозначное заявление о неприменении ВСУ и Нацгвардии в начале российского вторжения в Крым, якобы сделанное ею на том же определяющем заседании СНБО, и попытку поговорить с теми, кто захватил здание Луганской ОГА, потом, кстати, Юлия Владимировна инициировала создание добровольческого батальона "Батькивщина", бойцы которого стали Героями, а более 30 из них погибли)
  • как итог приведенного выше - победа Порошенко.

Вместе с тем, в поиске ответа на вопрос "А могла ли тогда - 25 мая 2014 г. - Тимошенко стать президентом?" надо учитывать и примененную тогда командой Порошенко технологию "выборы - только в один тур". Долго думать и "раскачиваться", действительно, было некогда.

Кто идет

1. Юлия Тимошенко - неизменная глава партии с момента ее образования 20 лет назад, вице-премьер по вопросам ТЭК в 1999-2001 годах и премьер в 2005, 2007-2010 годах. Дважды выдвигалась в президенты (2009, 2014).

Если не учитывать задержания на полтора суток по подозрению в якобы контрабанде валюты, которое имело место еще в 1995-м, то по политически мотивированным обвинениям она находилась за решеткой также дважды: 42 дня при Кучме и 2 года 6 месяцев 17 дней при Януковиче.

2. Сергей Тарута - один из самых богатых украинских промышленников, соучредитель "Индустриального союза Донбасса" (ИСД), председатель Донецкой ОГА в 2014 году. Сейчас - глава партии "Основа".

3. Валентин Наливайченко - кадровый дипломат. Главенствует в движении "Справедливость". В прошлом - генеральный консул в США и руководитель СБУ.

Начал в "Конторе" давно назревшую декагебизацию, вместе с молодыми учеными Владимиром Вятровичем и Андреем Когутом рассекретил посвященные Руху Опору архивы.

Однако не выкинуть из биографии политика и обучение в подмосковном Краснознаменном институте КГБ СССР им. Юрия Андропова (нынешняя российская Академия внешней разведки), причем учился там он после 1991-го, при Независимости.

Маркиян Лубкивский, куратор пресс-службы Владимирской, 33 при Наливайченко, находится в списке под №30.

4. Сергей Соболев - заместитель председателя парламентской фракции "Батькивщины", является "правой рукой" Тимошенко в партии. На нем держится "батькивщиновский" партаппарат.

Ранее председательствовал в "Политсиле Реформы и порядок "(ПРП), ставшей составной БЮТ.

5. Елена Кондратюк - журналистка и PRщица, секретарь Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики. Вместе с Александром Абдуллиным (№11) отвечает в партии за коммуникацию с избирателями и СМИ.

Жена директора телеканала ICTV Александр Богуцкий.

6. Иван Кириленко - аграрий из Днепропетровщины. Был министром аграрной политики и "сельскохозяйственным" вице-премьером в правительстве Тимошенко.

7. Андрей Кожемякин - генерал-лейтенант СБУ. Во время кратковременного главенствования в Службе безопасности Украины Александра Турчинова был его заместителем - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (Главк "К").

Как и Наливайченко, службу в "органах" начинал еще при СССР. Сын генерала КГБ, который находился на службе в 5-м (идеологическом) управлении.

Уверяет, что ни он, ни его семья участия в советских репрессиях не принимали.

8. Григорий Немыря - экс-вице-премьер по вопросам европейской интеграции. В "Батькивщине" на нем лежит внешнеполитическое направление.

Перед тем, как пойти в политику, занимал должность проректора в "Киево-Могилянской академии" и председательствовал в благотворительном фонде "Возрождение" Джорджа Сороса.

9. Сергей Власенко - адвокат, защищал Тимошенко в Печерском райсуде Киева. Один из адвокатов Оранжевой революции.

10. Валерий Дубиль - акушер-гинеколог по первому образованию, де-факто возглавляет Черниговскую областную парторганизацию "Батькивщины". Известен как критик медицинской реформы правительства Гройсмана и персонально Ульяны Супрун.

Фигурировал в СМИ как защитник церкви Московского патриархата.

Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинял Дубиля в организации работы на штаб Тимошенко политтехнологов с паспортами Российской Федерации, в запуске им специальной "пирамиды" для финансового "поощрения" избирателей и в попытке подкупить кандидата в президенты Юрия Тимошенко.

Далее в списке идут преимущественно нардепы из фракции, влиятельные партийцы "на местах", включая председателей областных ячеек (№13 - Анжелика Лабунская с Житомирщины, №14 - Константин Бондарев с Киевщины, №15 - Михаил Цимбалюк с Львовщины и др.) и те, кто не представляет себя без "Батькивщины" (например, №37 - разработчица экономического курса партии Александра Кужель, №28 - личный помощник председателя Михаил Ливинский).

С чем идут

Предвыборная программа "Батькивщины" под названием "Надо действовать" окрашена характерными для нее духом и буквой социал-демократии (не зря же, Украинская социал-демократическая партия в свое время входила в БЮТ, а ее главу Евгения Корнейчука преследовал печально известный первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин) с вкраплениями того, что в Европе именовали бы как "идеологию партии крестьян". В тексте документа много слов о социальной справедливости, достойной оплате труда, а еще о пенсии и тарифах на газ и других "справедливых социально-экономических решениях для улучшения жизни украинцев".

Высшее образование обещается бесплатная (по принципу "Деньги следуют за ребенком"). Вместо медреформы Супрун речь идет о внедрении страховой медицины, а также возврате права пациентов на вызов врача на дом и обязательном "современном, оснащенном всем необходимым фельдшерско-акушерском пункте (ФАП)" в "каждом селе".

Приводятся новые (конечно же, завышенные) размеры минимальной пенсии и пособия при рождении ребенка. Перечисляются налоги, которые будут подлежать отмене. Особый акцент делается на стимулировании развития растениеводства и животноводства.

Как та сила, которая выступает за усиление роли государства в регулировании бизнеса, "Батькивщина", снова говорит о "решительной борьбе с оффшорами".

В то же время среди 24 пунктов программы нет ничего о чрезвычайно актуальных теперь внешней, военной, языковой, культурной и церковной политике государства. Кто же тогда за нее будет отвечать в будущей "Коалиции действий", которую Тимошенко намерена создать совместно с Зеленским? Неужели партия нынешнего президента со скандальными инициативами "Слуги народа" по "прекращению войны", воды для Крыма, двуязычия, автономии Донбасса, двухпалатного парламента, местных референдумов в приграничных регионах и других признаков федеративного устройства?

И действительно ли вся партия "Батькивщина", а не только ее верхушка, готова нести политическую и моральную ответственность за все без исключения решения коалиционного правительства?

А тем временем желание Тимошенко стать премьером при президенте Зеленском в "Батькивщине" не скрывают. Наоборот, делают на него главный упор.

Если мы зайдем на официальный сайт тимошенковцев, то увидим там рекламный баннер "эффективный премьер". А ведущие "списочники" выступают с заявлениями с точно такой же главной мыслью.

"Должность премьер-министра - это прежде всего колоссальная ответственность. Перед новым правительством стоит задача увеличить рост экономики не менее чем на 10% ежегодно. Только такая динамика даст Украине шанс на нормальное развитие. На данный момент наиболее подготовленным претендентом на эту должность является Юлия Тимошенко", - заявляет Тарута.

В свою очередь, Наливайченко оценивает "Слугу народа" как "здоровую проукраинскую силу" и говорит, что коалиции у "Батькивщины" не будет только с вчерашней Партией регионов.

"Единственный предел - возможно, это "Оппоблок". Коммунисты - слава Богу, мы уже запретили их как идеологию. Но все остальные здоровые проукраинские силы - не время разбрасывать камни, а время их собирать. Мы однозначно идем в "Коалицию действий", однозначно подставляем плечо новому президенту Владимиру Зеленскому. Мы и в коалицию готовы и будем обязательно в коалиции. Единственное, что идем более конкретно, чем другие, предлагаем в том числе и нового премьер-министра", - объясняет он.

Заметное невооруженным глазом вхождение людей Тимошенко в систему власти Зеленского началось чуть ли не сразу после его инаугурации. Нардеп "батькивщиновец" Владислав Бухарев стал во главе Службы внешней разведки Украины, а Анатолий Калюжняк, по данным проекта "СлидствоИнфо", ушел в заместители к шефу СБУ Ивану Баканову, сев в кресло того же Главка "К", который подчинялся ему в 2010 -2012 годах, то есть в эпоху Януковича. Бухарев, обратите внимание, начинал в большой политике с функции помощника депутата Кожемякина, а Калюжняк ранее числился в аппарате Верховной Рады как помощник Бухарева, когда тот тоже стал депутатом.

Тимошенко, заметьте, Бухарева публично поздравила.

"Поздравляю Владислава Бухарева из нашей команды с назначением главой Службы внешней разведки. Уверена, что назначать на ответственные должности в государстве настоящих специалистов с опытом и четким планом действий - это правильный путь", - написала она в Facebook.

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