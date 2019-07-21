ЦИК не зафиксировала нарушений, способных повлиять на результаты выборов

21 июля, 2019, 15:32

В Центральной избирательной комиссии заявили, что во время голосования не зафиксировано нарушений, которые могут повлиять на результаты парламентских выборов

Об этом заявил заместитель главы ЦИК Олег Конопольский на брифинге, сообщает "Укринформ" .

"Каких-либо системных нарушений, которые могли бы повлиять на настоящее время на любые результаты выборов пока не зафиксировано ни правоохранительными органами, ни наблюдателями", - сказал Конопольский.

По его словам, были некоторые нарушения, но они не влияют на ход избирательного процесса. Конопольский заверил, что пока выборы проходят в штатном режиме.