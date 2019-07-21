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Espreso.tvВыборы 2019ЦИК не зафиксировала нарушений, способных повлиять на результаты выборов

ЦИК не зафиксировала нарушений, способных повлиять на результаты выборов


фото: ukrinform.ua
В Центральной избирательной комиссии заявили, что во время голосования не зафиксировано нарушений, которые могут повлиять на результаты парламентских выборов

Об этом заявил заместитель главы ЦИК Олег Конопольский на брифинге, сообщает "Укринформ" .

"Каких-либо системных нарушений, которые могли бы повлиять на настоящее время на любые результаты выборов пока не зафиксировано ни правоохранительными органами, ни наблюдателями", - сказал Конопольский.

По его словам, были некоторые нарушения, но они не влияют на ход избирательного процесса. Конопольский заверил, что пока выборы проходят в штатном режиме.

  • Напомним, по состоянию на 13:00 в полицию поступило 838 сообщений о нарушениях во время проведения выборов в парламент.
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