Зеленский о коалиции с "Голосом": это была моя инициатива еще с президентской кампании
Об этом Владимир Зеленский сказал, находясь в штабе "Слуги народа", передает Еспресо.TV.
Отвечая на вопрос о вероятности коалиции с политической силой "Голос", Зеленский отметил: "Это была наша инициатива к Вакарчуку с самого начала еще моей президентской кампании. Поэтому мы не можем настаивать, у нас немного больший рейтинг, но мы приглашаем новое лицо".
Относительно того, станет ли Вакарчук премьер-министром Украины, президент сказал: "Премьер Вакарчук или нет - это вопрос именно к Славе Вакаруку. Потому что это большая ответственность. Это должен быть гуру экономики. Но мы хотели бы, чтобы это был мощный, независимый человек со специальным образованием, человек, которого уважают в Украине, и уважают на Западе ".
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