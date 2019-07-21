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Espreso.tvОбществоЗеленский о коалиции с "Голосом": это была моя инициатива еще с президентской кампании

Зеленский о коалиции с "Голосом": это была моя инициатива еще с президентской кампании

Президент Украины заявил, что "Слуга народа" приглашает к сотрудничеству новые лица

Об этом Владимир Зеленский сказал, находясь в штабе "Слуги народа", передает Еспресо.TV.

Отвечая на вопрос о вероятности коалиции с политической силой "Голос", Зеленский отметил: "Это была наша инициатива к Вакарчуку с самого начала еще моей президентской кампании. Поэтому мы не можем настаивать, у нас немного больший рейтинг, но мы приглашаем новое лицо".

Относительно того, станет ли Вакарчук премьер-министром Украины, президент сказал: "Премьер Вакарчук или нет - это вопрос именно к Славе Вакаруку. Потому что это большая ответственность. Это должен быть гуру экономики. Но мы хотели бы, чтобы это был мощный, независимый человек со специальным образованием, человек, которого уважают в Украине, и уважают на Западе ".

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