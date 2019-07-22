КИУ заявил о вмешательстве Нацполиции в работу избиркома

22 июля, 2019, 00:05

Комитет избирателей Украины сообщил, что работники Нацполиции в Черниговской области заблокировали работу окружной избирательной комиссии №207 (центр - г. Корюковка), что было расценено членами ОИК как давление

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба КИУ.

Так, по данным КИУ, 19 июля во время заседания ОИК, на котором происходила передача избирательной документации в участковую избирательную комиссию, работники Нацполиции на 3 часа заблокировали работу комиссии. Свои действия полицейские объяснили проведением следствия по законности установки камер видеонаблюдения.

Члены ОИК расценили блокировка работы как давление на комиссию. Глава ОИК подал соответствующее заявление в Государственное бюро расследований.

Кроме того, 21 июля заместитель главы ОИК №207 Андрей Чефранов заявил, что полицейские проверяют личные вещи граждан на входе в помещение ОИК, якобы, из-за непрекращающихся анонимных сообщений о возможных заминированиях.

Также 21 июля на избирательном округе №210 полицейские изымали планшеты у представителей общественной организации, проводившей экзитпол в пределах избирательного округа. Адвокат общественной организации подал в ГБР заявление о злоупотреблениях представителями полиции служебными полномочиями.

Наблюдатели считают действия полицейских политически мотивированными.