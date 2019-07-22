КИУ заявил о вмешательстве Нацполиции в работу избиркома
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба КИУ.
Так, по данным КИУ, 19 июля во время заседания ОИК, на котором происходила передача избирательной документации в участковую избирательную комиссию, работники Нацполиции на 3 часа заблокировали работу комиссии. Свои действия полицейские объяснили проведением следствия по законности установки камер видеонаблюдения.
Члены ОИК расценили блокировка работы как давление на комиссию. Глава ОИК подал соответствующее заявление в Государственное бюро расследований.
Кроме того, 21 июля заместитель главы ОИК №207 Андрей Чефранов заявил, что полицейские проверяют личные вещи граждан на входе в помещение ОИК, якобы, из-за непрекращающихся анонимных сообщений о возможных заминированиях.
Также 21 июля на избирательном округе №210 полицейские изымали планшеты у представителей общественной организации, проводившей экзитпол в пределах избирательного округа. Адвокат общественной организации подал в ГБР заявление о злоупотреблениях представителями полиции служебными полномочиями.
Наблюдатели считают действия полицейских политически мотивированными.
- Напомним, ЦИК не зафиксировала нарушений, способных повлиять на результаты парламентских выборов.
- По данным национального экзитпола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос "- 6,5%," Сила и честь "- 4,3%," Оппозиционный блок - 3,3%, "Партия Шария" - 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана"- 2,2%.
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