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Espreso.tvОбществоЗеленский о NewsOne и Медведчуке: "Не дадим монополизировать украинское ТВ"

Зеленский о NewsOne и Медведчуке: "Не дадим монополизировать украинское ТВ"


фото: president.gov.ua
Президент отметил, что монополизация телевизионного пространства, особенно людьми, которые имеют пророссийские взгляды, недопустимо во время войны

Об этом Владимир Зеленский заявил в Борисполе 10 июля, сообщается на сайте президента.

"Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - сказал Владимир Зеленский .

Он отметил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады. И подчеркнул, что "никаких информационных монополий у нас не будет".

"Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение", - добавил Владимир Зеленский .

  • Напомним, "телемост" с российским пропагандистским каналом планировали провести 12 июля.
  • 8 июля телеканал NewsOne отменил проведение "телемоста" с "Россия 24", заявив об угрозах физической расправы.
  • По данным СБУ и ГПУ, компаниями-владельцами NewsOne и банка-партнера Минобороны РФ руководит один человек .
  • Телеканал "Россия 1" пригласил на программу журналистов NewsOne , которые должны были вести отмененный телемост.
  • Активисты пикетируют офис NewsOne: требуют отмены лицензии канала.
  • Вместе с тем, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выразил свою позицию по поводу уже отмененного "телемоста" между каналами NewsOne и российским пропагандистским "Россия 24", подчеркнув, что поговорить надо, но не делать из этого пиар
  • Нацсовет внепланово проверит NewsOne и создаст рабочую группу для противодействия антиукраинской деятельности
  • Отмена лицензии NewsOne зависит от решения СНБО , в то же время СНБО по 4 октября 2018 г. рассматривает аннулирование лицензий телеканалам NewsОne и "112 Украина"
  • Совет по нацбезопасности и обороны Украины по результатам заседания по поводу инициативы телемоста между украинскими каналами 112 и NewsOne и российским пропагандистским каналом "Россия 24" дал поручение Нацполиции и СБУ
  • Генеральная прокуратура зарегистрировала производства в связи с тем, что два человека одновременно руководят компаниями-владельцами NewsOne и банком-партнером Минобороны РФ
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