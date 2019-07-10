Зеленский о NewsOne и Медведчуке: "Не дадим монополизировать украинское ТВ"

10 июля, 2019, 16:19

Президент отметил, что монополизация телевизионного пространства, особенно людьми, которые имеют пророссийские взгляды, недопустимо во время войны

Об этом Владимир Зеленский заявил в Борисполе 10 июля, сообщается на сайте президента.

"Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - сказал Владимир Зеленский .

Он отметил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады. И подчеркнул, что "никаких информационных монополий у нас не будет".

"Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение", - добавил Владимир Зеленский .