Разумков о "телемосте": поговорить надо, но не делать из этого пиар

8 июля, 2019, 13:58

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выразил свою позицию по поводу уже отмененного "телемоста" между каналами NewsOne и российским пропагандистским "Россия 24"

Об этом он заявил во время брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"Уже появилась позиция президента по этому вопросу. Она полностью соответствует и моей личной позиции, и партийной позиции в целом. К сожалению, поговорить действительно надо, но разговаривать и делать из этого пиар, притом пиар, который, в частности, угрожает и национальным интересам государства, это неправильно", - сказал Разумков.

Напомним, канал NewsOne, который связывают с Медведчуком, анонсировал проведение "телемоста" с российским пропагандистским "Россия 24" 12 июля.

Позже NewsOne отменил этот "телемост" из-за угроз физической расправы.