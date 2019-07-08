Телемост с РФ: СНБО дал секретные поручения СБУ и Нацполиции

8 июля, 2019, 22:47

Совет по нацбезопасности и обороны Украины по результатам заседания по поводу инициативы телемоста между украинскими каналами 112 и NewsOne и российским пропагандистским каналом "Россия 24" дал поручения Нацполиции и СБУ

Об этом сообщил в Facebook секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Только что по поручению Президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности по защите информационного пространства. Дополнительные детали не можем предоставить в связи с секретностью", - написал Данилюк.

Секретарь СНБО отметил, что отмена телемоста не означает прекращения работы СНБО по этому вопросу.

"Ньюзваном отменен так называемый телемост, но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается", - отметил Данилюк.