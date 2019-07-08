Телемост с РФ: СНБО дал секретные поручения СБУ и Нацполиции
8 июля, 2019, 22:47
Совет по нацбезопасности и обороны Украины по результатам заседания по поводу инициативы телемоста между украинскими каналами 112 и NewsOne и российским пропагандистским каналом "Россия 24" дал поручения Нацполиции и СБУ
Об этом сообщил в Facebook секретарь СНБО Александр Данилюк.
"Только что по поручению Президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности по защите информационного пространства. Дополнительные детали не можем предоставить в связи с секретностью", - написал Данилюк.
Секретарь СНБО отметил, что отмена телемоста не означает прекращения работы СНБО по этому вопросу.
"Ньюзваном отменен так называемый телемост, но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается", - отметил Данилюк.
- Напомним, "телемост" с российским пропагандистским каналом планировали провести 12 июля.
- 8 июля телеканал NewsOne отменил проведение "телемоста" с "Россия 24", заявив об угрозах физической расправы.
- По данным СБУ и ГПУ, компаниями-владельцами NewsOne и банка-партнера Минобороны РФ руководит один человек.
- Телеканал "Россия 1" пригласил на программу журналистов NewsOne, которые должны были вести отмененный телемост.
- Активисты пикетируют офис NewsOne: требуют отмены лицензии канала.
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