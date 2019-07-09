Нацсовет внепланово проверит NewsOne и создаст рабочую группу для противодействия антиукраинской деятельности, - Фещук

9 июля, 2019, 12:09

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на внеочередном заседании принял решение по телеканалу NewsOne

Об этом заявила заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук во время заседания, передает Еспресо.TV

Она рассказала, что в случае, если в результате проверки будут выявления жестокие нарушения, то максимальная санкция от Нацсовета - это обращение в суд об аннулировании лицензии

На заседании также приняли решение о создании рабочей группы, в которую привлекут СБУ, СНБО, НАБУ и НАПК с целью противодействия антиукраинской деятельности.

Также Нацсовет планирует обратиться в Верховную Раду относительно внесения изменений в ЗУ "О телевидении и радиовещании" с целью расширения полномочий регулятора.

"Дело в том, что Нацсовет не может лишить лицензии. Он может применить 3 вида санкций: предупреждение, штраф и обращения в суд. Поэтому нам надо больше полномочия в условиях нынешней войны", - пояснила Фещук.

Напомним, что NewsOne и пропагандистский российский телеканал "Россия 24" инициировали "телемост". Позже NewsOne его отменил из-за якобы угрозы и запугивания журналистов.