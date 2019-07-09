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Espreso.tvОбществоГПУ зарегистрировала дело о финансировании терроризма на основании сведений о двух бенефициарах NewsOne, - Луценко

ГПУ зарегистрировала дело о финансировании терроризма на основании сведений о двух бенефициарах NewsOne, - Луценко

Генеральная прокуратура зарегистрировала производство в связи с тем, что два человека одновременно руководят компаниями-владельцами NewsOne и банком-партнером Минобороны РФ

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

"Два человека одновременно являются директорами оффшоров украинского телеканала и оффшоров, на которых зарегистрирован российский банк, который имеет статус уполномоченного на финансирование гособоронзаказа РФ, следовательно, причастен к ведению агрессивной войны против Украины. Сегодня зарегистрировано производство о финансировании терроризма", - сказал он.

Луценко подчеркнул, что видит все основания для лишения лицензий телеканала NewsOne.

  • Напомним, "телемост" с российским пропагандистским каналом планировали провести 12 июля.
  • 8 июля телеканал NewsOne отменил проведение "телемоста" с "Россия 24", заявив об угрозах физической расправы.
  • По данным СБУ и ГПУ, компаниями-владельцами NewsOne и банка-партнера Минобороны РФ руководит один человек.
  • Телеканал "Россия 1" пригласил на программу журналистов NewsOne , которые должны были вести отмененный телемост.
  • Активисты пикетируют офис NewsOne: требуют отмены лицензии канала.
  • Вместе с тем, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выразил свою позицию по поводу уже отмененного "телемоста" между каналами NewsOne и российским пропагандистским "Россия 24", подчеркнув, что поговорить надо, но не делать из этого пиар
  • Нацсовет внепланово проверит NewsOne и создаст рабочую группу для противодействия антиукраинской деятельности
  • Отмена лицензии NewsOne зависит от решения СНБО, в то же время СНБО с 4 октября 2018 г. рассматривает аннулирование лицензий телеканалам NewsОne и "112 Украина"
  • Совет по нацбезопасности и обороны Украины по результатам заседания по поводу инициативы телемоста между украинскими каналами 112 и NewsOne и российским пропагандистским каналом "Россия 24" дала поручение Нацполиции и СБУ
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