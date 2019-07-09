ГПУ зарегистрировала дело о финансировании терроризма на основании сведений о двух бенефициарах NewsOne, - Луценко
9 июля, 2019, 19:00
Генеральная прокуратура зарегистрировала производство в связи с тем, что два человека одновременно руководят компаниями-владельцами NewsOne и банком-партнером Минобороны РФ
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".
"Два человека одновременно являются директорами оффшоров украинского телеканала и оффшоров, на которых зарегистрирован российский банк, который имеет статус уполномоченного на финансирование гособоронзаказа РФ, следовательно, причастен к ведению агрессивной войны против Украины. Сегодня зарегистрировано производство о финансировании терроризма", - сказал он.
Луценко подчеркнул, что видит все основания для лишения лицензий телеканала NewsOne.
- Напомним, "телемост" с российским пропагандистским каналом планировали провести 12 июля.
- 8 июля телеканал NewsOne отменил проведение "телемоста" с "Россия 24", заявив об угрозах физической расправы.
- По данным СБУ и ГПУ, компаниями-владельцами NewsOne и банка-партнера Минобороны РФ руководит один человек.
- Телеканал "Россия 1" пригласил на программу журналистов NewsOne , которые должны были вести отмененный телемост.
- Активисты пикетируют офис NewsOne: требуют отмены лицензии канала.
- Вместе с тем, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выразил свою позицию по поводу уже отмененного "телемоста" между каналами NewsOne и российским пропагандистским "Россия 24", подчеркнув, что поговорить надо, но не делать из этого пиар
- Нацсовет внепланово проверит NewsOne и создаст рабочую группу для противодействия антиукраинской деятельности
- Отмена лицензии NewsOne зависит от решения СНБО, в то же время СНБО с 4 октября 2018 г. рассматривает аннулирование лицензий телеканалам NewsОne и "112 Украина"
- Совет по нацбезопасности и обороны Украины по результатам заседания по поводу инициативы телемоста между украинскими каналами 112 и NewsOne и российским пропагандистским каналом "Россия 24" дала поручение Нацполиции и СБУ
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин