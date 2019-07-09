ГПУ зарегистрировала дело о финансировании терроризма на основании сведений о двух бенефициарах NewsOne, - Луценко

9 июля, 2019, 19:00

Генеральная прокуратура зарегистрировала производство в связи с тем, что два человека одновременно руководят компаниями-владельцами NewsOne и банком-партнером Минобороны РФ

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

"Два человека одновременно являются директорами оффшоров украинского телеканала и оффшоров, на которых зарегистрирован российский банк, который имеет статус уполномоченного на финансирование гособоронзаказа РФ, следовательно, причастен к ведению агрессивной войны против Украины. Сегодня зарегистрировано производство о финансировании терроризма", - сказал он.

Луценко подчеркнул, что видит все основания для лишения лицензий телеканала NewsOne.