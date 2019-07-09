Отмена лицензии NewsOne зависит от решения СНБО, - Нацсовет
Об этом заявила заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук во время заседания, передает Укринформ .
"Национальный совет неоднократно обращалась в СБУ о нарушениях этим телеканалом действующего законодательства, в частности после принятия постановления Верховной Рады от 4 октября 2018 года по применению индивидуальных санкций. В этот список были включены телеканал NewsОne и группа телеканалов" 112 ", по которым, в частности, предусматривалась санкция аннулирования лицензии. Материалы этого постановления были переданы СНБО, и сегодня этот вопрос до сих пор ею рассматривается. Поэтому мы поддерживаем вчерашний призыв СБУ относительно срочного созыва СНБО для рассмотрения этого вопроса и вж тия соответствующих санкций. Все предыдущие действия уже были осуществлены. И фактически решения по этим органом ", - отметила Фещук.
Отметим, что на этом заседании также приняли решение о внеплановой проверке телеканала NewsОne и создание рабочей группы для противодействия антиукраинской деятельности.
Напомним, что NewsOne и пропагандистский российский телеканал "Россия 24" инициировали "телемост". Позже NewsOne его отменил из-за якобы угрозы и запугивания журналистов.
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