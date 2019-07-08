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Espreso.tvОбществоКомпаниями-владельцами NewsOne и банка-партнера Минобороны РФ руководит один человек, - ГПУ

Компаниями-владельцами NewsOne и банка-партнера Минобороны РФ руководит один человек, - ГПУ

Одно и то же физическое лицо является руководителем кипрских юридических кампаний - бенефициарных владельцев украинского телеканала NewsOne и российского ОАО "Промсвязьбанк"

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Отмечается, что Украина наложила санкции на этот банк, поскольку он является уполномоченным банком для финансирования и обслуживания государственного оборонного заказа России.

"Этого достаточно, чтобы СНБО ввела санкции к этому каналу", - сказал Луценко.

Напомним, что телеканал NewsOne собирался провести "телемост" с подсанкционным российским пропагандистским телеканалом "Россия 24".

 

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