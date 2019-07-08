Телеканал "Россия 1" пригласил на программу журналистов NewsOne, которые должны были вести отмененный телемост

8 июля, 2019, 18:38

После отмены телеканалом NewsOne телемоста с российским каналом "Россия 24" другой государственный российский канал, "Россия 1", пригласил журналистов в Москву на телепрограмму

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала "Россия-1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить!", - заявили в пресс-службе российского государственного медиахолдинга, в который входит "Россия 1".

В РФ отметили, что "в контексте последних событий" холдинг учтет позицию представителей NewsOne, которые опасались за свою безопасность в случае проведения телемоста.