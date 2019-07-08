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Espreso.tvОбществоТелеканал "Россия 1" пригласил на программу журналистов NewsOne, которые должны были вести отмененный телемост

Телеканал "Россия 1" пригласил на программу журналистов NewsOne, которые должны были вести отмененный телемост

После отмены телеканалом NewsOne телемоста с российским каналом "Россия 24" другой государственный российский канал, "Россия 1", пригласил журналистов в Москву на телепрограмму

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала "Россия-1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить!", - заявили в пресс-службе российского государственного медиахолдинга, в который входит "Россия 1".

В РФ отметили, что "в контексте последних событий" холдинг учтет позицию представителей NewsOne, которые опасались за свою безопасность в случае проведения телемоста.

  • Напомним, "телемост" с российским пропагандистским каналом планировали провести 12 июля.
  • 8 июля телеканал NewsOne отменил проведение "телемоста" с "Россия 24", заявив об угрозах физической расправы.
  • По данным СБУ и ГПУ, компаниями-владельцами NewsOne и банка-партнера Минобороны РФ руководит один человек.
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