Телеканал "Россия 1" пригласил на программу журналистов NewsOne, которые должны были вести отмененный телемост
8 июля, 2019, 18:38
После отмены телеканалом NewsOne телемоста с российским каналом "Россия 24" другой государственный российский канал, "Россия 1", пригласил журналистов в Москву на телепрограмму
Об этом сообщает ТАСС.
"Мы приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала "Россия-1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить!", - заявили в пресс-службе российского государственного медиахолдинга, в который входит "Россия 1".
В РФ отметили, что "в контексте последних событий" холдинг учтет позицию представителей NewsOne, которые опасались за свою безопасность в случае проведения телемоста.
- Напомним, "телемост" с российским пропагандистским каналом планировали провести 12 июля.
- 8 июля телеканал NewsOne отменил проведение "телемоста" с "Россия 24", заявив об угрозах физической расправы.
- По данным СБУ и ГПУ, компаниями-владельцами NewsOne и банка-партнера Минобороны РФ руководит один человек.
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