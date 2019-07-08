NewsOne отменил "телемост" с "Россия 24"

8 июля, 2019, 13:19

Телеканал NewsOne отменил проведение "телемоста" с "Россия 24" из-за угроз физической расправы

Об этом говорится в заявлении NewsOne.

"Телеканал NewsOne сообщает об отмене телемарафона "Надо поговорить". В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера - и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких", - говорится в сообщении.

Напомним, "телемост" с российским пропагандистским каналом планировали провести 12 июля.