NewsOne отменил "телемост" с "Россия 24"
8 июля, 2019, 13:19
Телеканал NewsOne отменил проведение "телемоста" с "Россия 24" из-за угроз физической расправы
Об этом говорится в заявлении NewsOne.
"Телеканал NewsOne сообщает об отмене телемарафона "Надо поговорить". В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера - и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких", - говорится в сообщении.
Напомним, "телемост" с российским пропагандистским каналом планировали провести 12 июля.
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