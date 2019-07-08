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Espreso.tvОбществоNewsOne отменил "телемост" с "Россия 24"

NewsOne отменил "телемост" с "Россия 24"

Телеканал NewsOne отменил проведение "телемоста" с "Россия 24" из-за угроз физической расправы

Об этом говорится в заявлении NewsOne.

"Телеканал NewsOne сообщает об отмене телемарафона "Надо поговорить". В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера - и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких", - говорится в сообщении.

Напомним, "телемост" с российским пропагандистским каналом планировали провести 12 июля.

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