Телемост с Россией: активисты пикетируют офис NewsOne. ФОТО
8 июля, 2019, 20:53
Вечером 8 июля около офиса телеканала NewsOne продолжается акция протеста из-за инициативы телеканала провести телемост с российским пропагандистским каналом "Россия 24"
Об этом сообщает с места событий корреспондент Еспресо.TV Юрий Чмиль.
Под офис NewsOne пришли несколько сотен люедй. Активисты требуют лишить телеканал лицензии после идеи о телемосте.
Помещение телеканала окружили полицейские и Нацгвардия, на место событий также прибыли около 10 автозаков.
Активисты под офисом канала жгли файеры и бросали на территорию светошумовые гранаты. Они заявляют, что 9 июля будут требовать отмены лицензии под стенами Нацсовета по телерадиовещанию Украины.
Под телеканалом NewsOne требуют чтобы NewsOne и 112 лишили лицензии pic.twitter.com/uDGIxOzZVV- Радио Свобода (@radiosvoboda) 8 июля 2019 г.
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