Телемост с Россией: активисты пикетируют офис NewsOne. ФОТО

8 июля, 2019, 20:53

Вечером 8 июля около офиса телеканала NewsOne продолжается акция протеста из-за инициативы телеканала провести телемост с российским пропагандистским каналом "Россия 24"

Об этом сообщает с места событий корреспондент Еспресо.TV Юрий Чмиль.

Под офис NewsOne пришли несколько сотен люедй. Активисты требуют лишить телеканал лицензии после идеи о телемосте.

Помещение телеканала окружили полицейские и Нацгвардия, на место событий также прибыли около 10 автозаков.

Активисты под офисом канала жгли файеры и бросали на территорию светошумовые гранаты. Они заявляют, что 9 июля будут требовать отмены лицензии под стенами Нацсовета по телерадиовещанию Украины.