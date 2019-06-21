Протесты в Грузии: стреляли в митингующих из-за страха перед Россией, - оппозиция
21 июня, 2019, 15:31
В грузинской оппозиции объяснили жестокий разгон митинга в Тбилиси страхом перед Россией
Об этом заявил один из лидеров оппозиции, глава партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе, сообщает theБабель .
Полиция разгоняла митинг в Тбилиси спецсредствами и стреляла в митингующих из-за страха перед Россией, говорится в сообщении.
"Для нас абсолютная загадка, почему они начали стрелять в людей, почему использовали слезоточивый газ. Единственное объяснение - они боятся российской власти и хотели показать, что накажут всех, кто выступил против", - отметил политик.
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Он отметил, что это "единственное объяснение, которое можно найти", потому что все, что произошло в Тбилиси - неадекватно.
- Напомним, протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова при Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
- Позже Гаврилов пояснил свое поведение.
- Во время протестов в Тбилиси 4-5 правоохранителей избили журналиста Нику Мухигулашвили.
- По предварительной информации СМИ, пострадавших уже несколько сотен, некоторые в тяжелом состоянии.
- 21 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили и спикер парламента Ираклий Кобахидзе прервали зарубежные визиты и возвращаются в Тбилиси.
- 21 июня в Грузии на Межпарламентской Ассамблеи Православия российские депутаты напали на народного депутата Украины Виктора Еленского.
- В Минздраве Грузии сообщили, что во время столкновений под парламентом пострадали 240 человек, из них 80 - полицейские, более сотни человек находятся в больницах.
- Хартия журналистской этики Грузии заявила, что в результате столкновений, которые возникли во время протестов в грузинской столице Тбилиси, пострадали более 30 журналистов .
- Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подает в отставку из-за протестов в Тбилиси.
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