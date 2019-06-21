//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПротесты в Грузии: стреляли в митингующих из-за страха перед Россией, - оппозиция

Протесты в Грузии: стреляли в митингующих из-за страха перед Россией, - оппозиция

В грузинской оппозиции объяснили жестокий разгон митинга в Тбилиси страхом перед Россией

Об этом заявил один из лидеров оппозиции, глава партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе, сообщает theБабель .

Полиция разгоняла митинг в Тбилиси спецсредствами и стреляла в митингующих из-за страха перед Россией, говорится в сообщении.

"Для нас абсолютная загадка, почему они начали стрелять в людей, почему использовали слезоточивый газ. Единственное объяснение - они боятся российской власти и хотели показать, что накажут всех, кто выступил против", - отметил политик.

Читайте также: Грузия под дубинками и водометами: как в Тбилиси разгоняли протестующих

Он отметил, что это "единственное объяснение, которое можно найти", потому что все, что произошло в Тбилиси - неадекватно.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июня, 2019 пятница

больше новостей

21 июня, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать