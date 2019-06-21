Протесты в Грузии: стреляли в митингующих из-за страха перед Россией, - оппозиция

21 июня, 2019, 15:31

В грузинской оппозиции объяснили жестокий разгон митинга в Тбилиси страхом перед Россией

Об этом заявил один из лидеров оппозиции, глава партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе, сообщает theБабель .

Полиция разгоняла митинг в Тбилиси спецсредствами и стреляла в митингующих из-за страха перед Россией, говорится в сообщении.

"Для нас абсолютная загадка, почему они начали стрелять в людей, почему использовали слезоточивый газ. Единственное объяснение - они боятся российской власти и хотели показать, что накажут всех, кто выступил против", - отметил политик.

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Он отметил, что это "единственное объяснение, которое можно найти", потому что все, что произошло в Тбилиси - неадекватно.