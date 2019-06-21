Разгон протестов в Тбилиси: в Минздраве Грузии назвали количество пострадавших
21 июня, 2019, 12:42
Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек, более сотни до сих пор находятся в больницах
Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Грузии Заза Бокуа, сообщает грузинский Первый канал .
В разные больницы Тбилиси доставлены 240 человек, из них 80 пострадавших - полицейские, говорится в сообщении.
Бокуа отметил, что большинство пострадавших уже выписали, еще 102 человека до сих пор находятся в больницах.
Отмечается, что нескольким пострадавшим сделали операции.
Читайте также: Грузия под дубинками и водометами: как в Тбилиси разгоняли протестующих
Двое митингующих потеряли глаза, говорится в сообщении.
- Напомним, протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова во время Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата произошла без согласования с организаторами заседания.
- Позже Гаврилов пояснил свое поведение.
- Во время протестов в Тбилиси 4-5 правоохранителей избили журналиста Нику Мухигулашвили.
- По предварительной информации СМИ, пострадавших уже несколько сотен, некоторые в тяжелом состоянии.
- 21 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили и спикер парламента Ираклий Кобахидзе прервали зарубежные визитом и возвращаются в Тбилиси .
- 21 июня в Грузии на Межпарламентской Ассамблеи Православия российские депутаты напали на народного депутата Украины Виктора Еленского.
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-