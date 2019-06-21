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Espreso.tvОбществоРазгон протестов в Тбилиси: в Минздраве Грузии назвали количество пострадавших

Разгон протестов в Тбилиси: в Минздраве Грузии назвали количество пострадавших

Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек, более сотни до сих пор находятся в больницах

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Грузии Заза Бокуа, сообщает грузинский Первый канал .

В разные больницы Тбилиси доставлены 240 человек, из них 80 пострадавших - полицейские, говорится в сообщении.

Бокуа отметил, что большинство пострадавших уже выписали, еще 102 человека до сих пор находятся в больницах.

Отмечается, что нескольким пострадавшим сделали операции.

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Двое митингующих потеряли глаза, говорится в сообщении.

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