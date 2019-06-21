Грузия под дубинками и водометами: как в Тбилиси разгоняли протестующих. Фото, видео
Об этом передает Еспресо.TV
Протесты вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова во время Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
Представители оппозиционных фракций "Европейская Грузия" и "Единое нацдвижение" с государственными флагами заблокировали президиум парламента.
Это выступление и спровоцировало массовые протесты в Тбилиси и попытку штурма парламента.
Полиция начала разгонять и задерживать протестующих с применением слезоточивого газа, возникли столкновения. Протестующие начали строить баррикады на проспекте Руставели.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже отреагировала на эти события: заявила, что противостояние в стране выгодно России, а организаторы протестов в Тбилиси действуют в интересах государства-агрессора.
По предварительной информации СМИ, пострадавших уже несколько сотен, некоторые в тяжелом состоянии.
Фото: Reuters
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