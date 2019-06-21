Протесты в Грузии: президент и спикер парламента прервали зарубежные визиты и возвращаются в Тбилиси
21 июня, 2019, 11:52
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Беларусь в связи с протестами в Тбилиси и возвращается в страну
Об этом сообщает Interpressnews со ссылкой на пресс-службу президента Грузии.
20 июня Саломе Зурабишвили поехала с визитом в Беларусь, говорится в сообщении.
Отмечается, что президент должна была присутствовать на открытии вторых Европейских игр в Минске и поддерживать там грузинских спортсменов.
Читайте также: Грузия под дубинками и водометами: как в Тбилиси разгоняли протестующих
В то же время спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прервал официальный визит в Баку и также возвращается в Тбилиси.
Отмечается, что Кобахидзе пришлось отменить встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
- Напомним, протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова во время Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
- Позже Гаврилов пояснил свое поведение.
- Во время протестов в Тбилиси 4-5 правоохранителей избили журналиста Нику Мухигулашвили.
- По предварительной информации СМИ, пострадавших уже несколько сотен, некоторые в тяжелом состоянии.
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-