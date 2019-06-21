Протесты в Грузии: президент и спикер парламента прервали зарубежные визиты и возвращаются в Тбилиси

21 июня, 2019, 11:52

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Беларусь в связи с протестами в Тбилиси и возвращается в страну

Об этом сообщает Interpressnews со ссылкой на пресс-службу президента Грузии.

20 июня Саломе Зурабишвили поехала с визитом в Беларусь, говорится в сообщении.

Отмечается, что президент должна была присутствовать на открытии вторых Европейских игр в Минске и поддерживать там грузинских спортсменов.

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В то же время спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прервал официальный визит в Баку и также возвращается в Тбилиси.

Отмечается, что Кобахидзе пришлось отменить встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.