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Espreso.tvОбществоПротесты в Грузии: президент и спикер парламента прервали зарубежные визиты и возвращаются в Тбилиси

Протесты в Грузии: президент и спикер парламента прервали зарубежные визиты и возвращаются в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Беларусь в связи с протестами в Тбилиси и возвращается в страну

Об этом сообщает Interpressnews со ссылкой на пресс-службу президента Грузии.

20 июня Саломе Зурабишвили поехала с визитом в Беларусь, говорится в сообщении.

Отмечается, что президент должна была присутствовать на открытии вторых Европейских игр в Минске и поддерживать там грузинских спортсменов.

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В то же время спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прервал официальный визит в Баку и также возвращается в Тбилиси.

Отмечается, что Кобахидзе пришлось отменить встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

  • Напомним, протесты в Тбилиси вспыхнули на почве поведения депутата Госдумы от Компартии РФ Сергея Гаврилова во время Межпарламентской ассамблеи Православия, проходящей в Тбилиси. Он обратился к участникам на русском языке, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Отмечается, что такая выходка российского депутата была без согласования с организаторами заседания.
  • Позже Гаврилов пояснил свое поведение.
  • Во время протестов в Тбилиси 4-5 правоохранителей избили журналиста Нику Мухигулашвили.
  • По предварительной информации СМИ, пострадавших уже несколько сотен, некоторые в тяжелом состоянии.
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