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Espreso.tvОбществоВ Грузии депутаты РФ напали на украинского депутата Еленского

В Грузии депутаты РФ напали на украинского депутата Еленского

В Грузии на Межпарламентской Ассамблее Православия российские депутаты напали на народного депутата от "Народного фронта" Виктора Еленского

Об этом сообщает пресс-служба "Народного фронта".

Отмечается, что тогда главой Ассамблеи выбрали российского православного коммуниста Сергея Гаврилова, который принимал участие в российско-грузинской войне.

Это вызвало массовые недовольства среди грузинского народа, в городе началась акция протеста, на которой взял слово и Виктор Еленский. Он подчеркнул, что невозможно говорить о православной солидарности, пока одна из стран осуществила акт агрессии против других православных стран - Украины, Грузии, Молдовы.

После этого выступления российские депутаты напали на Виктора Еленского - начали толкать и выкрикивать лозунги, оправдывающие агрессивную политику РФ.

После этого Еленский сделал заявление, что не будет участвовать в мероприятии, где российские коммунисты пытаются использовать православие в войне против православных народов.

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