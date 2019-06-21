В Грузии депутаты РФ напали на украинского депутата Еленского
Об этом сообщает пресс-служба "Народного фронта".
Отмечается, что тогда главой Ассамблеи выбрали российского православного коммуниста Сергея Гаврилова, который принимал участие в российско-грузинской войне.
Это вызвало массовые недовольства среди грузинского народа, в городе началась акция протеста, на которой взял слово и Виктор Еленский. Он подчеркнул, что невозможно говорить о православной солидарности, пока одна из стран осуществила акт агрессии против других православных стран - Украины, Грузии, Молдовы.
После этого выступления российские депутаты напали на Виктора Еленского - начали толкать и выкрикивать лозунги, оправдывающие агрессивную политику РФ.
После этого Еленский сделал заявление, что не будет участвовать в мероприятии, где российские коммунисты пытаются использовать православие в войне против православных народов.
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